Путін заявив, що нібито Захід використовує міграційну кризу для тиску на Білорусь

Путін заявив, що нібито Захід використовує міграційну кризу для тиску на Білорусь

Президент Росії переконаний, що Мінськ у цій ситуації виступає жертвою.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що нібито це Захід використовує міграційну кризу на білорусько-польському кордоні задля тиску на Мінськ.

Про це Путін сказав сьогодні, 18 листопада, під час розширеного засідання колегії російського МЗС.

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"Не можна не бачити також, що західні країни використовують міграційну кризу на білорусько-польському кордоні як новий привід для напруження в близькому для нас регіоні, для тиску на Мінськ", - заявив Президент Росії.

При цьому, Путін підкреслив, що західні країни нібито забувають про власні зобов'язання в гуманітарній сфері.

Під час виступу президент РФ також наголосив, що ставлення польських силовиків до мігрантів, які скупчилися на білорусько-польському кордоні, є неприпустимим.

Нагадаємо, у ніч проти 18 листопада група мігрантів на чолі з білоруськими силовиками намагалася прорватися до Польщі. Було затримано понад 100 нелегалів. Це не перший такий випадок на кордоні. Так, раніше мігранти вже штурмували польський кордон, кидаючи каміння та світлошумові гранати у прикордонників. Зброю нібито роздали білоруські спецслужби. Після зіткнень сотні мігрантів відступили на білоруську територію.

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