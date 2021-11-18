Путін заявив, що нібито Захід використовує міграційну кризу для тиску на Білорусь

Президент Росії переконаний, що Мінськ у цій ситуації виступає жертвою.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що нібито це Захід використовує міграційну кризу на білорусько-польському кордоні задля тиску на Мінськ.
Про це Путін сказав сьогодні, 18 листопада, під час розширеного засідання колегії російського МЗС.
"Не можна не бачити також, що західні країни використовують міграційну кризу на білорусько-польському кордоні як новий привід для напруження в близькому для нас регіоні, для тиску на Мінськ", - заявив Президент Росії.
При цьому, Путін підкреслив, що західні країни нібито забувають про власні зобов'язання в гуманітарній сфері.
Під час виступу президент РФ також наголосив, що ставлення польських силовиків до мігрантів, які скупчилися на білорусько-польському кордоні, є неприпустимим.
Нагадаємо, у ніч проти 18 листопада група мігрантів на чолі з білоруськими силовиками намагалася прорватися до Польщі. Було затримано понад 100 нелегалів. Це не перший такий випадок на кордоні. Так, раніше мігранти вже штурмували польський кордон, кидаючи каміння та світлошумові гранати у прикордонників. Зброю нібито роздали білоруські спецслужби. Після зіткнень сотні мігрантів відступили на білоруську територію.
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