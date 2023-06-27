Путін заявив, що ПВК "Вагнера" повністю утримувалася державним коштом

Російська влада за рік витратила на утримування "вагнерівців" понад 86 млрд рублів.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористична приватна військова компанія "Вагнер" повністю забезпечувалась коштом російського бюджету.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

За словами диктатор, російська влада витратила на утримування "вагнерівців" понад 86 млрд рублів з травня 2022 по травень 2023.

Крім того, Путін заявив, що власник компанії "Конкорд" через Військторг за рік заробив від держави 80 мільярдів рублів.

"Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав чи вкрав поменше, але ми з цим усім розбиратимемося", - сказав диктатор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко радий вітати терористичне угруповання ПВК "Вагнер" у Білорусі, бо ЗС РБ отримають від них "цінний досвід".

Крім того, ми раніше інформували, що західні союзники порадили Україні не завдавати ударів по Росії під час бунту ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина.

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