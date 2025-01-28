Путін заявив, що пропонував Києву в лютому 2022-го вивести ЗСУ з Донбасу в обмін на закінчення війни

Диктатор цинічно стверджує, що готовий закінчити війну в обмін на контроль за всією територією Донецької та Луганської областей.

Російський диктатор Путін стверджує, що нібито ще наприкінці лютого 2022 року пропонував Україні "вивести війська" з Донецької та Луганської областей.

Про це диктатор заявив в інтерв'ю російським пропагандистським так званим ЗМІ.

Путін стверджує, що переговори з Україною розпочалися одразу після початку повномасштабного вторгнення.

"Спочатку ми сказали українському керівництву тодішньому, що люди в (так званих – Ред.) "ЛНР" і "ДНР" (очевидно, йдеться про підконтрольні Києву території Донецької та Луганської областей – Ред.) не хочуть бути у складі України. Йдіть звідти і все, на цьому все скінчиться, жодних бойових дій, жодної війни. Ні, "воюватимемо", – цинічно заявив диктатор.

Путін стверджує, що наприкінці лютого 2022 року Київ погодився на переговори, які спочатку йшли у Білорусі, а потім у Стамбулі. Диктатор запевняє, що навесні 2022-го був готовий до особистої зустрічі з президентом Зеленським.

"Там був лише один момент, який українська сторона пропонувала розглянути та поставити крапку – на особистій зустрічі двох президентів. Я погодився і з цим", – каже він.

Путіну також примарилося, що проєкт так званих "стамбульських домовленостей" був заснований на пропозиціях української сторони.

Як диктатор пояснює відступ РФ з-під Києва

Путін цинічно заявив, що Росія відвела війська з-під Києва, "виходячи з міркувань недопущення серйозного кровопролиття".

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"Для нас загалом було зрозуміло, що обман цілком можливий – так протягом десятиліть Росію обманювали: говорили одне, робили зовсім інше. Проте виходячи з міркувань недопущення серйозного кровопролиття, війни якоїсь серйозної, ми все ж на це погодилися", – бреше диктатор.

Цікаво, а подальші бойові дії 2022 року в тому ж Сєвєродонецьку, Лисичанську чи Бахмуті, чи подальші дії на фронті, аж до цього часу, були менш кривавими?

Крім того, Путін заявив, що "колись надсилав Байдену сигнали" про готовність до діалогу. Для цього Путін вимагає від України скасувати указ про заборону переговорів з ним особисто.

Українська сторона ці висловлювання диктатора наразі не прокоментувала.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін вигадав нову причину, чому Росія не може розпочати мирні переговори з Україною.

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