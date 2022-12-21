Путін заявив, що РФ продовжуватиме "розвиток ядерної тріади", та не забув пригрозити світу

Путін похвалився, що найближчим часом на бойове чергування будуть вперше поставлені міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат".

Російський президент-терорист Володимир Путін заявив, що РФ вдосконалюватиме боєздатність "ядерної тріади", оскільки це начебто гарантуватиме "збереження суверенітету та територіальної цілісності країни".

Про це він сказав під час виступу на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ у середу, 21 грудня, пишуть кремлівські пропагандистські ЗМІ.

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"Росія продовжуватиме розвиток ядерної тріади, це головна гарантія збереження суверенітету та територіальної цілісності країни", - впевнений "фюрер".

Також очільник Кремля не забув пригрозити цивілізованому світу ядерною зброєю. Так, Путін похвалився, що найближчим часом на бойове чергування будуть вперше поставлені міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат".

Окрім того, Путін заявив, що у січні на бойову службу вийде російський фрегат "Адмірал Горшков", який несе гіперзвукові комплекси "Циркон".

Путін виступив перед Міноборони РФ

У середу, 21 грудня, Володимир Путін провів розширене засідання колегії Міністерства оборони Росії. На ньому про результати війни відзвітував міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Головні теми - підсумки так званої "спецоперації" в Україні та майбутні завдання війни.

Путін, який віддає накази про удари по мирних жителях України, заявив, що досі вважає український народ "братнім". Він також лицемірно назвав "спільною трагедією" "те, що зараз відбувається".

Окрім того, очільник Кремля утін цинічно заговорив про гарантії "безпечного життя" для українців на тимчасово захоплених територіях.

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