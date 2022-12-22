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Путін заявив, що рік для Росії минув "вдало", а економіка в РФ краща, ніж у деяких країн G20

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Путін заявив, що рік для Росії минув "вдало", а економіка в РФ краща, ніж у деяких країн G20

Фото: Associated Press

Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що рік минув для Росії "вдало", а економічні показники нібито навіть кращі, ніж у деяких країнах G20.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що цей рік Росія пройшла "досить впевнено" і, мовляв, ніщо не звадить РФ "реалізовувати плани на майбутнє".

Про це він сказав 22 грудня під час пресконференції після засідання Держради у Москві.

"Ідальних ситуацій ніколи не буває, ідеальні ситуації лише в планах, на папері. Завжди чогось хочеться більшого. Але загалом, я вважаю, що Росія пройшла цей рік досить впевнено, у нас немає ніяких занепокоєнь щодо того, що ситуація, яка склалася на сьогодншній день, завадить нам реалізовувати плани на майбутнє, зокрема і на 2023 рік", - сказав Путін.

Російський диктатор додав, що РФ демонструє "кращі економічні показники, ніж у багатьох країнах G20". За словами Путіна, "насторожувальні елементи економіки РФ відсутні", а фінансова ситуація в РФ нібито досі стійка, і їй це "не з неба впало".

Нагадаємо, Кремль вирішив змиритися з десятками тисяч жертв повномасштабного вторгнення та прагнутиме виграти війну проти України.

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Дата публікації
Перегляди
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