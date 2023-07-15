Путін заявив, що умови для подовження зернової угоди не виконані

Президент Росії Володимир Путін обговорив можливі шляхи врегулювання зернової угоди із лідером ПАР Сирілом Рамафозою.

Про це інформує пресслужба Кремля.

Зазначається, що телефонна розмова відбулася з ініціативи Південної Африки. За словами російського диктатора, досі залишаються невиконаними зафіксовані у відповідному меморандумі Росія–ООН зобов'язання про усунення перешкод для експорту російського продовольства і добрива.

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"Головна мета угоди, а саме поставки зерна нужденним країнам, в тому числі на Африканському континенті, так і не реалізована", - заявила пресслужба Кремля.

Раніше у Росії спростували заяву про те, що диктатор Володимир Путін нібито погодився подовжити "зернову угоду" за участі України та Туреччини.

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