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Путін заявив, що умови для подовження зернової угоди не виконані

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Путін заявив, що умови для подовження зернової угоди не виконані

Путін заявив, що умови для подовження зернової угоди не виконані / Фото: Associated Press

Телефонна розмова відбулася з ініціативи Південної Африки.

Президент Росії Володимир Путін обговорив можливі шляхи врегулювання зернової угоди із лідером ПАР Сирілом Рамафозою.

Про це інформує пресслужба Кремля.

Зазначається, що телефонна розмова відбулася з ініціативи Південної Африки. За словами російського диктатора, досі залишаються невиконаними зафіксовані у відповідному меморандумі Росія–ООН зобов'язання про усунення перешкод для експорту російського продовольства і добрива.

"Головна мета угоди, а саме поставки зерна нужденним країнам, в тому числі на Африканському континенті, так і не реалізована", - заявила пресслужба Кремля.

Раніше у Росії спростували заяву про те, що диктатор Володимир Путін нібито погодився подовжити "зернову угоду" за участі України та Туреччини.

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Дата публікації
Перегляди
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