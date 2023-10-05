Путін заявив, що в Україні йде війна не за територію, а за “новий світоустрій”

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не прагне відвоювати “додаткові території” під час війни в Україні, а повномасштабне вторгнення пояснив бажанням “почуватися в безпеці”.

Заяви господаря Кремля, які він зробив у четвер, 5 жовтня, на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу “Валдай” цитує російська служба ВВС.

Російський президент вкотре згадав як про причину повномасштабного вторгнення і втручання у внутрішні справи України про “кривавий, антиконституційний” переворот, який, за його словами, відбувся у Києві у 2014 році.

“Ми не розпочинали так звану війну в Україні. Навпаки, ми намагаємось її закінчити”, - цинічно заявив він.

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Президент держави-агресорки заперечує, що війна, яку веде РФ в Україні, має на меті загарбання українських територій, хоча сам нещодавно завізував закон, за яким у РФ тепер святкують так зване “возз’єднання” з тимчасово окупованими частинами чотирьох областей України.

“Немає у нас жодних інтересів з погляду відвойовування якихось додаткових територій. Нам ще освоювати та освоювати – і Сибір, Східний Сибір, Далекий Схід. Це не територіальний конфлікт та навіть не встановлення регіонального геополітичного балансу”, - заперечував очевидне господар Кремля.

За його словами, Росія веде війну на території України заради “принципів, на яких базуватиметься новий світоустрій”.

“Міцний мир встановиться лише тоді, коли всі почуватимуться у безпеці”, - нахабно заявив Путін.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про встановлення 30 вересня “Дня возз'єднання”, під час якого в державі-агресорці святкуватимуть окупацію Росією частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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