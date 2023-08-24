Путін заявив, що "вагнерівці" зробили внесок "у спільну справу", а Пригожин припустився серйозних помилок

Очільник Кремля Володимир Путін вперше висловився про катастрофу літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у Тверській області.

Про це йдеться в коментарі президента РФ, який оприлюднили російські ЗМП.

"Справді, якщо там перебували, а начебто первинні дані показують, що там перебували співробітники компанії "Вагнер", хотів би зазначити, що це люди, які зробили суттєвий внесок у нашу спільну справу боротьби з неонацистським режимом в Україні. Ми про це пам'ятаємо, знаємо та не забудемо", — розповів Путін.

Також Путін повідомив, що давно знайомий з Пригожиним і надав йому коротку характеристику.

"Пригожина я знав дуже давно, з початку 90-х років. Це була людина складної долі, і помилки у неї були серйозні у житті. І домагався він потрібних результатів — і для себе, і коли я його просив про це для спільної справи, як от у ці останні місяці", — додав очільник Кремля.

Також він зазначив, що розслідування буде проведено в повному обсязі. і доведено до свого завершення.

Тим часом Мережею ширяться меми на честь падіння літака Євгена Пригожина.

Інформацію про російського терориста прокоментував і президент США Джо Байден.

"Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований", — сказав президент США.

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