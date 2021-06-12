Путін заявив, що відносини між Росією і США найгірші за останні роки

Під час зустрічі в Женеві з Джо Байденом у Кремлі сподіваються покращити відносини.

Відносини між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки досягли найгірші за останні кілька років.

Про це заявив президент Володимир Путін в інтерв'ю NBC.

"Наші двосторонні відносини опустилися до найнижчої точки за останні роки", - сказав російський президент. Мовляв, країни повинні "спробувати знайти шляхи врегулювання двосторонніх відносин".

Своєю чергою, його прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля вирішив зустрітися з американським президентом Джо Байденом через "погані відносини між США і Росією".

До слова, у Білому домі також сподіваються, що лідери країн зможуть знайти шляхи для поліпшення "ворожих" відносин.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів та Росії зустрінуться 16 червня у Женеві. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

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