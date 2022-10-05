Путін заявив, що його самого нібито здивували результати так званих "референдумів"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його самого здивували результати так званих "референдумів" на окупованих Росією територіях України.

Путін видав чергову маячню про те, що результати псевдореферендумів на захоплених територіях України були нібито прозорими і "не підлягають жодному сумніву".

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Мене результати референдумів, відверто кажучи, самого дещо навіть не тільки порадували, а й здивували – все-таки в таких складних умовах люди жили, та й продовжують ще жити... результат, звичайно, більш ніж переконливий, і він абсолютно прозорий, цей результат, і не підлягає жодному сумніву", - заявив російський диктатор.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що причиною війни стали спроби України та Заходу "розірвати історію на частини", оскільки в його фантазіях українські території колись були "російськими".

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