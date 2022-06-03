Путін заявив, що з Білорусі потрібно зняти санкції для вивозу українського зерна

Путін заявив, що з Білорусі потрібно зняти санкції для вивозу українського зерна

Російський диктатор заявив, що українське зерно можна вивозити через Білорусь, але для цього потрібно зняти санкції ЄС з РБ.

Таким чином Російська Федерація зможе обходити міжнародні санкції, запроваджені через військові дії в Україні.

Таку заяву президент Росії Володимир Путін зробив в програмі "Москва. Кремль. Путина".

Також читайте Подоляк повідомив, коли ЗСУ перейдуть в інтенсивний контрнаступ

"Найпростіший спосіб вивезти зерно з України - через Білорусь. Найлегше. Найдешевше. Тому що звідти відразу в порти Прибалтики, в Балтійське море і далі в будь-яку точку планети. Але для цього потрібно знімати санкції з Білорусі", - підкреслив він.

Як повідомляли раніше, самопроголошений президент Олександр Лукашенко у розмові з генсеком ООН заявив, що він готовий сісти за стіл переговорів з Україною та країнами Балтії за умови, що останні дозволять транспортувати і білоруські товари через свої порти.

Варто зазначити, світ перебуває на порозі продовольчої кризи через блокування військами Росії акваторії морів. В Україні та світі спостерігається дефіцит на рину та відчутно зросли ціни на базові продукти.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.