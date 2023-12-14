Путін зазіхнув на Одесу: скандальні заяви про Україну й незручні запитання до диктатора – огляд

Вперше за два роки Володимир Путін поспілкувався з росіянами. Криваві цілі війни, фантазії про перемогу, "російська” Одеса й таке інше.

Чим ще Путін марив на пресконференції – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко на TSN.UA.

Нова брехня Путіна

У четвер, 14 грудня, президент РФ Володимир Путін провів свою щорічну пресконференцію. Щоправда, пряму лінію з росіянами він наважився зробити вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Традиційно, не обійшлося без брехливих і цинічних заяв від диктатора.

"Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей: денацифікація в Україні, демілітаризація, про її нейтральний статус", – запевнив Путін.

У продовження теми з'явилося запитання про подальше залучення росіян на війну, а саме – другу хвилю мобілізації. Путін сказав, що на сьогодні в цьому немає потреби. Водночас він визнав шалені втрати на фронті, хоча й опосередковано. Йдеться про понад 300 тисяч російських нелюдів.

"Він заявив, що на фронті зараз 617 тисяч військових. Усього було 244 тисячі мобілізованих та 486 тисяч добровольців, плюс армія у 250 тисяч, яка в лютому зайшла до України. Ротацій і демобілізацій не було, то математика проста", – підрахували в телеграм-каналі "Андрющенко Time".

Мрії Путіна

Також очільник Кремля поділився своїми загарбницькими амбіціями щодо України. Хвора уява дає про себе знати.

"Весь південний схід України завжди був проросійським, бо це історичні російські території. В Туреччині добре знають, що все Причорномор'я внаслідок російсько-турецьких війн відійшло до Росії. До чого тут Україна? Жодного стосунку не має взагалі. Ані Крим, ані загалом усе Причорномор'я. Одеса взагалі російське місто. Ми ж знаємо про це. Всі про це добре знають. Ні, вигадували всяку нісенітницю історичну", – поділився своїм маразмом кремлівський диктатор.

Здається, це не лікується. Роки йдуть, а Путіну дедалі гірше. Поясніть йому вже хтось, що не варто лізти до сусідів, коли вдома безлад! А Одеса, Крим і так далі – це Україна, і про це знає весь світ. Вочевидь, крім Путіна.

Запитання для диктатора

І поки військовий злочинець відверто брехав своєму народу, на екрані за його спиною спливали не дуже "зручні" запитання. Охочі поспілкуватися з президентом могли надіслати йому запитання в SMS. На екрані можна було побачити таке:

Чому ваша реальність не збігається з нашою дійсністю?

Коли закінчиться війна?

Чому яйця коштують космічних грошей?

Як можна переїхати до Росії, яку показують по "Першому каналу"?

За що наша країна воює в Україні?

Коли реальна Росія не буде відрізнятися від телевізійної?

Звичайно, всі ці запитання залишилися без уваги кривавого диктатора. Він дотримувався заздалегідь ретельно спланованого сценарію. Розповідав про зростання економіки, нікчемність західних санкцій і "велич" російської держави. Тим часом росіян цікавило зовсім інше, до прикладу, "коли він (Путін – ред.) зд**не?".

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