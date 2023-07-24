Путін збільшив граничний вік військовозобов'язаних: чи вплине це на ситуацію на фронті

Нові норми набудуть чинності 1 січня 2024 року.
Президент-диктатор Росії Володимир Путін підписав указ, яким підвищує граничний вік перебування в запасі військових. Відповідно до закону, граничний вік збільшено на п'ять років.
Про це сказано у відповідному документі, підписаному 24 липня.
Відповідно до документу, граничний вік для військовозобов'язаних першого розряду підвищується від 35 до 40 років, другого - від 45 до 50 років, а третього - від 50 до 55 років. Для старших офіцерів граничний вік перебування в мобілізаційному резерві збільшений до 65 років, а для молодших офіцерів - до 60 років.
Кого стосуються зміни:
- солдатів,
- матросів,
- сержантів,
- старшин,
- прапорщиків,
- мічманів.
Як повідомляли раніше, ЗСУ за тиждень знищили орієнтовно сім батальйонів та чотири танкові роти ворога.
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