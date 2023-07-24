Путін збільшив граничний вік військовозобов'язаних: чи вплине це на ситуацію на фронті

Президент-диктатор Росії Володимир Путін підписав указ, яким підвищує граничний вік перебування в запасі військових. Відповідно до закону, граничний вік збільшено на п'ять років.

Про це сказано у відповідному документі, підписаному 24 липня.

Відповідно до документу, граничний вік для військовозобов'язаних першого розряду підвищується від 35 до 40 років, другого - від 45 до 50 років, а третього - від 50 до 55 років. Для старших офіцерів граничний вік перебування в мобілізаційному резерві збільшений до 65 років, а для молодших офіцерів - до 60 років.

Кого стосуються зміни:

солдатів,

матросів,

сержантів,

старшин,

прапорщиків,

мічманів.

Путін підписав указ про збільшення граничного віку для військовозобов'язаних, ФОТО: сайт президента РФ

Як повідомляли раніше, ЗСУ за тиждень знищили орієнтовно сім батальйонів та чотири танкові роти ворога.