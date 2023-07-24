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Путін збільшив граничний вік військовозобов'язаних: чи вплине це на ситуацію на фронті

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Нові норми набудуть чинності 1 січня 2024 року.

Президент-диктатор Росії Володимир Путін підписав указ, яким підвищує граничний вік перебування в запасі військових. Відповідно до закону, граничний вік збільшено на п'ять років. 

Про це сказано у відповідному документі, підписаному 24 липня. 

Відповідно до документу, граничний вік для військовозобов'язаних першого розряду підвищується від 35 до 40 років, другого - від 45 до 50 років, а третього - від 50 до 55 років. Для старших офіцерів граничний вік перебування в мобілізаційному резерві збільшений до 65 років, а для молодших офіцерів - до 60 років.

Кого стосуються зміни:

  • солдатів,
  • матросів,
  • сержантів,
  • старшин,
  • прапорщиків,
  • мічманів. 
Путін підписав указ про збільшення граничного віку для військовозобов'язаних, ФОТО: сайт президента РФ / ©
Путін підписав указ про збільшення граничного віку для військовозобов'язаних, ФОТО: сайт президента РФ

Як повідомляли раніше, ЗСУ за тиждень знищили орієнтовно сім батальйонів та чотири танкові роти ворога.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Світ відвертається від Путіна! "Друзі" російського диктатора дають задню.

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Дата публікації
Перегляди
161
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