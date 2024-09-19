Путін збільшує чисельність армії РФ, але не може її забезпечити – Business Insider

Росія вважає, що зможе витримати нинішні втрати військ і техніки до 2025 року.

Президент РФ Володимир Путін намагається збільшити чисельність своєї армії, але його амбіції можуть завдати шкоди економіці Росії.

Про це пише Business Insider.

Путін може збільшити загальну чисельність російських військовослужбовців до 2,38 млн осіб, з яких 1,5 млн – чинні військовослужбовці.

"Завдяки такому збільшенню армія Росії стане другою за величиною у світі після армії Китаю і чисельність російських солдатів перевищить чисельність армій США та Індії", – йдеться в повідомленні.

Водночас, як вважають експерти, таку величезну кількість військовослужбовців важко забезпечити ресурсами і це завдасть шкоди економіці Росії.

Зокрема, 2025 рік може стати вирішальним для Росії.

Росія вважає, що зможе витримати нинішні втрати військ і техніки до 2025 року, вважаючи, що "перемога має бути досягнута до 2026 року".

"Перемога можлива, якщо союзники України припинять її підтримувати, але судячи з наявних втрат, після 2026 року в Росії почнуть закінчуватися наявні запаси танків і бойових броньованих машин, і їй доведеться покладатися на виробництво нових", – додали в повідомленні.

Додамо, президент Володимир Зеленський готує план перемоги України, відповідно до якого війна може закінчитися восени цього року.

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