Путін збільшив ядерний арсенал до найвищого за дев’ять років рівня, погрожуючи Заходу

Путін / © Associated Press

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Країна-агресорка Росія збільшила кількість розгорнутих ядерних боєголовок на ракетах та бомбардувальниках на 78 одиниць — до 1 796. Це найвищий показник за останні дев’ять років, свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Про це пише The Daily Mail.

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Диктатор Володимир Путін нарощує цей показник щороку з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. На противагу цьому, США не збільшували свій арсенал, а Велика Британія та Франція залишили розгорнутими 170 та 280 боєголовок відповідно.

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Паралельно з ядерним розгортанням очільник Кремля висунув нові погрози на адресу західних країн під час саміту БРІКС у Нью-Делі.

«Зараз вони [Захід] говорять про те, що розглядають можливість введення військ на територію України. Це означає війну з Росією», — каже він.

Попри це Путін намагається заперечувати намір атакувати країни Європи, стверджуючи, що у РФ «немає підстав для конфлікту з Європою». Однак його заяви суперечать риториці заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який погрожував перетворити Литву на «випалену землю» та стерти її з «карти світу» у разі розміщення там ядерного зброї, заявивши, що 5-та стаття НАТО у такому випадку не спрацює через ризик глобальної катастрофи.

Масовані обстріли та реальні втрати РФ

Поки Кремль вдається до ядерного шантажу, російська армія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України:

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Одеса: внаслідок удару крилатою ракетою по житловій багатоповерхівці поранено 16 людей, серед яких п’ятимісячне немовля.

Кривий Ріг: балістичний удар призвів до загибелі однієї людини, ще одна вважається зниклою безвісти.

Запоріжжя: через атаки окупантів загинули 64-річна жінка та 37-річний чоловік.

У відповідь Сили оборони України застосували безпілотники для атак на військові об’єкти в РФ. Зокрема, у Таганрозі під удар потрапив авіазавод, що обслуговує літаки літаків ДРЛО А-50, а в Тольятті Самарської області було уражено хімічний завод «КуйбишевАзот».

На тлі цих подій начальник штабу оборони Великої Британії сер Річард Найтон оприлюднив дані щодо безглуздих втрат армії РФ. За даними британської розвідки, втрати РФ у війні вже досягли пів мільйона осіб убитими (що перевищує загальні втрати Великої Британії за шість років Другої світової війни), а ще один мільйон російських військових отримали поранення.

Нагаждаємо, у Кремлі знову вдалися до ядерних погроз. Там заявили, що в разі розміщення ядерної зброї в Литві країна опиниться під прицілом армії РФ.

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