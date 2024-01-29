Путін збирається до Туреччини, аби поворити із Ердогано про війну в Україні

Коли і де проходитиме зустріч двох президентів - наразі невідомо.

Очільник Кремля Володимир Путін готується відвідати Туреччини у лютому. Основна тема переговорів із турецьким лідером Реджепом Ердоганом - події в Україні.

Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє російський Інтерфакс.

"Так, готується візит", - сказав Ушаков журналістам, відповідаючи у понеділок на запитання "Інтерфаксу", чи справді візит Путіна до Туреччини готується у лютому.

Він зазначив, що "українська тематика буде як, напевно, одним із основних предметів переговорів". Однак він не повідомив про дату та усі теми зустрічі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Путін знову збирається до Північної Кореї на запрошення Кім Чен Ина. У Кремлі підтвердили про наміри президента РФ відвідати КНДР, однак дати та формату візиту ще немає.

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