Путін збирається провести другі за рік ядерні навчання: попередні відбулись за 5 днів до повномасштабного вторгнення

Росія збирається знову провести навчання з ядерного стримування "Гром-2022". Попередні відбулися за п'ять днів до повномасштабного вторгнення до України.

Після завершення навчань НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon, які триватимуть від 17 до 30 жовтня, Росія збирається вдруге за рік провести свої навчання "Гром". Наразі про конкретні терміни "Гром-2022" не відомо, проте згідно з домовленістю зі США, РФ має заздалегідь попередити про такі дії, аби це не виглядало початком ядерної атаки.

Про це повідомляє Defense Express.

Слід зазначити, що це мають бути другі навчання за рік. Причиною такого рішення, ймовірно, є те, що у 2021 році вони не проводились і були перенесенні на 19 лютого 2022 року — за п’ять днів до повномасштабного вторгнення до України. Тоді такі навчання відбувалися фактично впритул до українського кордону з пусками балістичних та крилатих ракет, а за ними особисто спостерігав Путін, який запросив до свого бункера й Лукашенка.

"Ще тоді, через залучення сил Південного військового округу та Чорноморського флоту РФ було зроблено припущення, що це можливо репетиція завдання ракетного удару по Україні", — йдеться у повідомленні.

Тепер навчання будуть зосереджені нібито на перевірці міжконтинентальних балістичних ракет, "хоча й існує велика вірогідність запуску крилатих ракет по Україні".

"Мова йде про запуски з трьох підводних ракетоносіїв, гіперзвукових ракет, балістичних міжконтинентальних ракет наземного базування, запуски з літаків стратегічної авіації, а також випробувальний пуск РС-28 "Сармат". З огляду на перелік сил та засобів, ключовим районом випробувань стане північ РФ", - кажуть у Defense Express.

Видання наголошує, що будь-які пуски не означають використання ядерного озброєння, а його випробування у атмосфері, космосі та під водою заборонені договором від 1963 року та з цього часу СРСР, а потім і РФ його дотримувався.

Останні ядерні випробування були проведені ще напередодні розпаду СРСР у 1990 році. Відтоді, принаймні офіційно, Росія не проводила жодних практичних випробувань ядерних зарядів.

Слід зазначити, що більшість російських балістичних ракет давно перевищили всі терміни придатності. Наприклад, ракети Р-36М2 "Воевода", більш відомі під натівською назвою "Сатана" припинили випускати після розпаду СРСР, а їх максимальний строк використання був оцінений до 2005 року, після чого продовжувався, в останнє нібито до 2020 року.

Також читайте В Україні понад половину населення не вірить у ймовірність застосування РФ ядерної зброї

"Перевірка ж їхньої (балістичних ракет - ред.) реальної готовності відбувалось шляхом відстрілу найстарішої ракети, якщо вона виконувала своє завдання, то строк експлуатації продовжувався. Якщо ні, то запускали іншу і так далі, поки завдання не було виконано", - розповідають у Defense Express.

Питання щодо готовності стосується й такої балістичної ракети, як "Тополь", що була прийнята на озброєння у 80-х роках та була модернізована до "Тополь-М" у середині 90-х. Зазначається, що 18 радянських "Тополів" ще є на озброєнні РФ, а 78 російських "Тополь-М" були виготовлені до 2011 року.

У Defense Express кажуть, що 88 російських ракет були вироблені понад 30 років тому, 78 одиниць близько 20 років тому, що становить маже 50% всього арсеналу. Така ж ситуація і щодо балістичних ракет підводного базування.

"Але ще одне питання відносно ядерної зброї РФ - це й стан ядерних боєприпасів. З чим нібито пов'язано бажання Кремля провести підземні ядерні випробування, бо й у них є строки зберігання, при цьому, нібито, значно коротші ніж у звичайної конвенційної зброї. Але про їх проведення неодмінно стане відомо й країнам НАТО, як і реальних результат, що може викрити реальну ситуацію з тим, що й останнього козиря у Москві вже немає", - пише видання.

Нагадаємо, керівник головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов вважає, що використання тактичної ядерної зброї пришвидшить розпад Росії. Водночас в країні-терористці зараз переобладнують всі підземні паркінги під бомбосховища.

Читайте також: