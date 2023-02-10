Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путін збирається святкувати річницю війни в Україні: влаштовує концерт у Лужниках

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1777
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Путін збирається святкувати річницю війни в Україні: влаштовує концерт у Лужниках

Фото: Associated Press

Путін виступить перед Федеральним зборам РФ 21 лютого. Наступного дня на стадіоні "Лужники" росіяни відсвяткують річницю війни в Україні.

Росіяни відзначатимуть річницю вторгнення до України 22 лютого. У Лужниках загарбники планують організувати справжній концерт, на який, ймовірно, приїде і Володимир Путін.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Наразі відомо, що 21 лютого президент Росії Путін виступить з посланням перед Федеральними зборами РФ. Раніше цю дату анонсували ЗМІ, однак Кремль поки офіційно не підтвердив таку інформацію.

Наступного дня, 22 лютого, у Лужниках росіяни влаштують мітинг-концерт, розрахований на 200 тисяч осіб. Своєю чергою, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що йому "поки що нічого сказати" про захід у Лужниках. 

Читайте також:

Трибунал над Путіним, злочини військових РФ і скандал із лікуванням бійців ЗСУ | Дмитро Лубінець

Трибунал над Путіним, злочини військових РФ і скандал із лікуванням бійців ЗСУ | Дмитро Лубінець

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1777
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація