Путін збирається святкувати річницю війни в Україні: влаштовує концерт у Лужниках

Путін виступить перед Федеральним зборам РФ 21 лютого. Наступного дня на стадіоні "Лужники" росіяни відсвяткують річницю війни в Україні.

Росіяни відзначатимуть річницю вторгнення до України 22 лютого. У Лужниках загарбники планують організувати справжній концерт, на який, ймовірно, приїде і Володимир Путін.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Наразі відомо, що 21 лютого президент Росії Путін виступить з посланням перед Федеральними зборами РФ. Раніше цю дату анонсували ЗМІ, однак Кремль поки офіційно не підтвердив таку інформацію.

Наступного дня, 22 лютого, у Лужниках росіяни влаштують мітинг-концерт, розрахований на 200 тисяч осіб. Своєю чергою, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що йому "поки що нічого сказати" про захід у Лужниках.

Читайте також: