Путін збирається відвідати Донбас: у Кремлі заявили про "купу планів" щодо окупованих територій

У Росії заявили про "купу планів" на окупований Донбас. Серед них навіть візит самого диктатора Путіна.

Так, прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін нібито збирається відвідати окупований Донбас, однак поки невідомо, коли це станеться.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Щодо поїздки президента (Росії - ред.), я не сумніваюся, що коли час прийде, така поїздка відбудеться", - сказав Пєсков.

Крім того, він додав, що Путін має "купу планів" щодо Донбасу.

"Плани з розвитку великі. Ви бачите, що і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, робляться енергійні зусилля для відновлення всіх систем життєзабезпечення. Це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти. Робота ведеться активно, і там працюють багато тисяч людей", - додав Пєсков.

Нагадаємо, експерт центру оборонних стратегій Андрій Риженко заявив, що нова дата - 15 вересня, до якої за наказом російського диктатора Путіна окупанти мають вийти на адміністративний кордон Донецької області, буде провалена.

Попри те, що керівництво Росії кидає на схід нових військових, їхній наступ зазнає поразки. ЗСУ на Донецькому напрямку тримають оборону міцно. Всі атаки росіян не мають жодного продовження.

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