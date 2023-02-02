Путін збирається виступити зі зверненням перед річницею вторгнення до України: що відомо

Згідно з Конституцією РФ, президент Росії має щороку виступати з посланням до Федеральних зборів, проте востаннє Путін звертався до парламенту у квітні 2021-го. Минулого року виступ скасували нібито через "напружений графік" Путіна. Тепер підготовку до виступу знову відновили.

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Медуза".

Джерела видання припускають, що російський диктатор може виступити зі зверненням напередодні річниці вторгнення до України. У Кремлі наразі цю інформацію не підтверджують, але речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що робота над текстом послання "не припинялася".

За інформацією "Медузи", текст виступу поки що перебуває у розробці. Над ним працюють уряд, Рада безпеки та політичного блоку адміністрації президента.

Відомо, що особливу увагу Путін планує приділити війні та "державній підтримці учасників спецоперації", а також планам "відновлення та розвитку" захоплених територій України. Деякі джерела припускають, що диктатор традиційно розповість про "згуртованість" росіян і "беззастережну підтримку" війни. Диктатор РФ частину виступу, ймовірно, присвятить "імпортозаміщенню" та "боротьбі з санкціями".

Водночас деякі джерела зауважують, що виступ можуть "скоригувати", якщо ситуація на фронті зміниться. В разі, якщо українські війська підуть у наступ, то риторика Путіна може бути "агресивнішою".

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що президент Росії Володимир Путін віддав наказ окупаційній армії до березня захопити території Донецької та Луганської областей.

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