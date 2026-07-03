Путін збирається перевірити єдність НАТО: розвідка назвала країни, які першими приймуть удар

Польща готуться до ймовірного зіткнення / фото ілюстративне

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США та європейські розвідки попереджають, що Росія найближчими місяцями готує військові провокації проти Польщі та країн Балтії. Через постійні загрози та порушення повітряного простору російськими дронами польська влада активно готується до оборони — у країні створюють величезний армійський резерв і заздалегідь навчають цивільне населення на випадок початку війни.

Подробиці — читайте у матеріалі ТСН.ua.

США попередили Польщу про можливий напад Росії

Сполучені Штати Америки попередили про підготовку Росії до провокацій на території Польщі, які можуть розпочатися вже за кілька місяців. Як повідомляє видання The Telegraph із посиланням на джерела, близькі до польського президента Кароля Навроцького, розглядаються сценарії ударів ракетами чи дронами по критичній інфраструктурі, імітація повітряних атак для виснаження ППО, а також обмежене наземне вторгнення російських або білоруських військових у прикордонні райони.

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На тлі зростання загрози прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що російська небезпека для країн НАТО є реальністю не далекого майбутнього, а найближчих місяців.

Водночас Естонія, Латвія та Литва, які регулярно стикаються з російськими кібератаками та порушеннями повітряного простору, вже розробляють плани евакуації 400 тисяч громадян на випадок нападу та суттєво збільшують витрати на оборону.

РФ готується до нових вторгнень

Окрім того Росія вже проводить масштабну таємну кампанію в «сірій зоні» та готується до тривалої конфронтації з Європою, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW констатують, що останніми роками Росія веде проти країн НАТО приховану та відкриту гібридну війну, застосовуючи диверсії, підпали, радіоелектронні перешкоди та глушіння GPS. Ця агресивна діяльність різко посилилася з осені 2025 року, а систематичні інциденти свідчать про перехід Кремля до фази безпосередньої підготовки.

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Найбільш помітною загрозою стало регулярне вторгнення безпілотників у повітряний простір Альянсу. За даними експертів, Росія використовує судна свого «тіньового флоту» в міжнародних водах як мобільні платформи для запуску та повернення дронів. Загалом у період з серпня 2024 року по лютий 2026 року було зафіксовано 144 такі випадки над територіями 13 держав НАТО та Ірландії, зокрема поблизу стратегічних військових і підводних баз у Великій Британії та Франції.

Окрім того, через тиск на фронті та українські далекобійні удари поблизу Москви й Санкт-Петербурга, Кремль може спробувати перевірити єдність НАТО за допомогою провокацій у Балтійському регіоні або Польщі. Як повідомляє The Guardian із посиланням на західні джерела та латвійську розвідку, про повномасштабне вторгнення наразі не йдеться. Росія, ймовірно, планує локальні гібридні атаки — удари ракетами, дронами чи акти саботажу, щоб змусити Захід припинити підтримку України.

Експерти аналітичного центру Chatham House зазначають, що Москва шукає шляхи зміни балансу сил і не програватиме пасивно, тому вдаватиметься до перевірки готовності США захищати найменших союзників.

Варто зауважити, що у травні 2026 року кремлівський диктатор Володимир Путін ухвалив закон, який дозволяє йому санкціонувати використання збройних сил за кордоном для захисту «громадян Росії», яких нібито «переслідують у міжнародних або іноземних національних судах».

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Також раніше аналітики ISW повідомляли, що ймовірно РФ готується до можливої ​​агресії у майбутньому проти країн Балтії, зокрема Латвії. Тоді у Москві запевняли, що буцімто українські оператори БпЛА розгорнулися на латвійських військових базах.

У Польщі готуються до можливого зіткнення

Ще у січні 206 року влада Польщі розпочала безпрецедентну кампанію з інформування та підготовки цивільного населення до Третьої світової війни. Тоді громадянам розіслали детальні «посібники з виживання» до 17 мільйонів домогосподарств.

Своєю чергою Норвегія попередила громадян про можливу мобілізацію їхнього приватного майна.

Згодом повідомлялося, що Польща планує створити резерв високої готовності, що дозволить у разі потреби оперативно мобілізувати до 500 тисяч військових для захисту від потенційної російської агресії. Оборонна концепція передбачає, що основу сил становитимуть 300 тисяч професійних військових та бійців територіальної оборони, а ще 200 тисяч припаде на резервістів різного типу.

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Польська армія / © Reuters

Участь у програмі резерву буде добровільною та оплачуваною, а чоловіки й жінки залучатимуться до служби на рівних умовах. За словами заступника міністра оборони Цезарія Томчика, вже у 2026 році вишкіл пройдуть близько 40 тисяч резервістів.

Окрім того, у червні стало відомо, що у мирний час Польща заздалегідь розсилає мобілізаційні картки, щоб громадяни чітко знали свій алгоритм дій та місце збору в разі оголошення воєнного стану.

Як повідомляє портал InPoland, такі документи отримують не лише військовослужбовці запасу, а й цивільні спеціалісти, чиї професійні навички критично важливі для оборони та стабільної роботи держави. Зокрема, йдеться про фахівців у сферах медицини, логістики, інформаційних технологій, зв’язку, транспорту, енергетики та державного управління.

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