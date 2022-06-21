Путін здійснює проти нас економічну атаку - міністр економіки Німеччини про обмеження РФ постачань газу

Путін здійснює проти нас економічну атаку - міністр економіки Німеччини про обмеження РФ постачань газу

У Міністерстві економіки Німеччини нарешті визнали, що російський диктатор Володимир Путін використовує газ як зброю після того, як РФ обмежила постачання російського газу через газопровід "Північний потік" у Балтійському морі.

Крім цього, як зауважує міністр економіки ФРН Роберт Габек, Росія хоче підвищити ціни на газ.

Про це пише Spiegel.

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"Зменшення поставок газу "Північним потоком" — це економічна атака проти нас. Путін використовує енергію як зброю" - сказав Габек.

За його словами, такими діями, кривавий диктатор хоче спровокувати дебати в Європі та Німеччині про страх, наприклад, матеріальних втрат, щоб у кінцевому підсумку спровокувати дискусію про те, чи не можна піти на поступки Путіну в Україні.

Нагадаємо, російська монопольна компанія "Газпром" недоплачує Україні за транзит свого газу. Керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, якщо це триватиме і надалі, "Нафтогаз" звернеться до міжнародного арбітражу. Він зазначив, що Україна має право звернутись до арбітражу, якщо російський монополіст не заплатить протягом 45 днів. Наступного місяця цей термін минає.

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