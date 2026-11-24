Путін розповів Кушнеру історію його родини / © Associated Press

Реклама

Під час однієї з поїздок американської делегації до Росії диктатор Володимир Путін вирішив здивувати Джареда Кушнера старими паперами. У знайдених документах ішлося про те, як предок гостя зі США боровся у підпіллі в роки Другої світової.

Про це Кушнер зазначив в інтерв’ю виданню New York Magazine.

Реклама

Путін показав Кушнеру архів про його діда-партизана

Американський гість побачив у такому жесті Путіна натяк на «спільного ворога», який колись об’єднував їхні родини.

Реклама

Під час переговорів, на яких також був присутній Стів Віткофф, Путін дістав із папок давні архівні свідчення. Папери детально описували партизанську діяльність діда Кушнера під час Голокосту.

Кушнер зчитав цей сигнал як «тонкий натяк» на колишнє союзництво Америки та СРСР у боротьбі проти гітлерівської Німеччини.

Оскільки в Москві роками намагаються навісити ярлик сучасних нацистів на українців, демонстрація цих паперів виглядала як спроба переконати гостя, що в їхніх сімей досі один ворог.

Видання The Daily Beast, цитуючи Кушнера, уточнює: у такий спосіб російська сторона намагалася довести американському візитеру, що Вашингтон і Москва нібито опинилися «на одному боці» в контексті війни в Україні.

Реклама

Чи справді дід Кушнера був партизаном

Історичні дані, які наводить The Daily Beast, підтверджують бойове минуле предка Кушнера. У період Голокосту Йозеф Берковіц утік з німецького трудового табору. Разом із рідними братами та сестрами він тривалий час переховувався у густих лісах на території сучасної Білорусі.

Там Берковіц долучився до єврейського загону опору. Ці партизани регулярно влаштовували диверсії проти німецьких гарнізонів і рятували євреїв, ховаючи їх від переслідувань.

Пізніше чоловік одружився з дівчиною на ім’я Рей — майбутньою бабусею Кушнера, яка 1943 року змогла вирватися з гетто на заході Білорусі. 1949 року родина остаточно перебралася за океан і оселилася в Америці.

У Путіна знову згадали про переговори

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що новий раунд тристоронніх переговорів щодо війни в Україні за участю Києва, Вашингтона та Москви може відбутися вже найближчим часом.

Реклама

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, конкретних дат проведення цієї зустрічі наразі немає. Основним майданчиком для переговорів у Москві розглядають Абу-Дабі, хоча не виключають й інших варіантів.

Новини партнерів