Путін жене до армії понад 130 тисяч росіян: що відомо про осінній призов

Російська армія

Правитель Росії Володимир Путін підписав указ про осінній призов на військову службу у жовтні-грудні росіян, віком від 18 до 30 років.

Про це повідомив російський «Интерфакс».

В Росії традиційно проводять призови в армію двічі на рік: навесні та восени.

«Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року призов на військову службу громадян Російської Федерації у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають… призову на військову службу, у кількості 135 тис. осіб», — йдеться в указі Путіна.

Кремлівський диктатор також наказав звільнити з військової служби військових, термін служби за призовом яких закінчився.

Перед цим заступник начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС Росії Володимир Цимлянський запевняв, що призовників в рамках осіннього призову не будуть направляти на війну в Україну. Він також казав, що осіння призовна кампанія буде проводитися з використанням Єдиного реєстру військового обліку. Паперові повістки також будуть застосовуватися для оповіщення громадян під час призову.

Раніше Держдума РФ у першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає призов на військову службу протягом усього року — від 1 січня до 31 грудня.