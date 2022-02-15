Путін згадав бомбардування Бєлграда і “геноцид” на Донбасі: головні тези з брифінгу російського президента

Президент РФ прагне раз і назавжди вирішити питання щодо заборони вступу України до НАТО.

У вівторок, 15 лютого, президент Росії Володимир Путін у Москві приймав канцлера Німеччини Олафа Шольца, провівши з ним переговори, які, зокрема, стосувалися загрози російського вторгнення до України та мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Після переговорів обидва лідери виступили на спільній пресконференції.

ТСН.ua зібрав головні тези із виступу російського президента.

Про транзит газу через Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що постачання газу до Європи через Україну можливе і після завершення дії контракту у 2024 році, якщо на такий транзит буде попит, а українська ГТС буде справною.

"Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується чинний контракт на транзит через цю країну. Звісно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно. А сама газотранспортна система України буде перебувати в справному технічному стані", - зазначив Путін.

Про Україну та НАТО

Президент Росії Володимир Путін заявив, що хоче вирішити питання, пов'язане зі вступом України до НАТО під час переговорного процесу. Лідера РФ не влаштовує обіцянка не приймати Україну до альянсу.

“Нам уже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі... а сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО прямо біля нашого дому", ­– заявив Путін.

Російський президент наполягає на тому, що відтермінування вступу України до НАТО його не влаштовує, оскільки це нічого не змінює “в історичній перспективі”.

"Для нас це може бути вже пізно. Тому ми хочемо вирішити це питання зараз, ось прямо зараз, найближчим часом, під час переговорного процесу, мирними засобами", – сказав російський лідер.

Про війну в Європі

Володимир Путін дорікнув НАТО війною в колишній Югославії.

“Ми не уявляємо війни в Європі, і сказано це в контексті війни проти України. Але ми з вами були свідками збройного конфлікту, розв'язаного НАТО проти Югославії", - сказав Путін.

Велика воєнна операція з завданням ракетно-бомбових ударів по одній із європейських столиць – про Белграду. Це ж було. Без санкцій Ради безпеки Організації об’єднаних націй. Це дуже поганий приклад, але він був", - заявив президент Росії.

Про "геноцид" на Донбасі

Реагуючи на коментар німецького канцлера Олафа Шольца щодо загрози геноциду на території колишньої Югославії, для попередження якого військам НАТО довелося провести військову операцію, президент РФ Володимир Путін назвав ситуацію на окупованій частині Донбасу “геноцидом”.

“Те, що зараз відбувається на Донбасі — це геноцид”, - категорично заявив Путін, не пояснивши, що саме він має на увазі.

Про визнання ОРДЛО

Путін не відповів прямо, чи визнаватиме ОРДЛО на прохання Держдуми, але натякнув, що Заходу потрібно натиснути на українську владу щодо виконання Мінських угод

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“Я виходитиму з того, що ми повинні зробити все для вирішення проблеми Донбасу, але зробити це все, насамперед виходячи з можливостей щодо виконання Мінських угод", - сказав президент Росії.

У цьому контексті Путін натякнув, що США та європейські країни, зокрема ФРН і Франція, повинні "вплинути на київську владу". Також глава Кремля назвав "цілком очевидним" те, що в Росії "переважна більшість людей співчуває жителям Донбасу, підтримує їх і сподівається, що ситуація там докорінно зміниться на краще".

Про “гарантії безпеки”

Путін заявив, що Росія не прагне до війни у Європі і саме тому пропонує переговорний процес.

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“Саме тому ми й висунули пропозицію про переговорний процес, результатом якого повинна бути домовленість про забезпечення рівної безпеки для всіх включно з нашою країною. На жаль, предметної, конструктивної відповіді на наші пропозиції ми не отримали", ­– додав російський президент.

Про відведення військ

Володимир Путін підтвердив рішення про часткове відведення військ від кордонів України.

"Часткове виведення військ з районів наших навчань. Що тут прокоментувати? Щодо виконавчих органів влади, зокрема військово-політичного керівництва країни – тут коментувати немає чого – ухвалено рішення про частковий відвід військ”, - сказав він.

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