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Путін зібрався за кордон: політолог розповів, які країни може відвідати диктатор, якого розшукує МКС

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Путін зібрався за кордон: політолог розповів, які країни може відвідати диктатор, якого розшукує МКС

Диктатор Володимир Путін

Путін боїться арешту, а тому поїде хіба до Білорусі.

Російський диктатор Володимир Путін зібрався поїхати за кордон, проте тепер його візити не анонсуватимуть, оскільки той перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду. 

Про це у коментарі "24 каналу" сказав політолог Ігор Ейдман. 

Російські пропагандисти заявили, що диктатор Путін планує закордонні візити. Політолог вважає, що тут ймовірно йдеться про поїздки до Білорусі. 

"Ці два клоуни один одного розважають. Зустрічаються з якоюсь неймовірною частотою. Я думаю, що з Путіним Лукашенко зустрічається частіше, ніж з власними вищими чиновниками", - вважає Ігор Ейдман. 

Також на думку політолога, диктатор може поїхати до країн Середньої Азії, які перебувають під протекторатом РФ. Винятком може стати візит Путіна до Китаю. 

Нагадаємо, Путін відмовився поїхати на саміт G20 у Індії

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Дата публікації
Перегляди
1087
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