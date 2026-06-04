Путін зізнався, що сказав би Зеленському в разі закінчення війни

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін зізнався, що міг би сказати в разі закінчення війни проти України.

Відповідну заяву російського лідера цитують пропагандистські медіа, зокрема агентство ТАСС.

Коментуючи можливість майбутнього підписання мирних документів, Путін заявив, що за наявності політичної волі сторони нібито можуть знайти осіб, уповноважених підписати відповідні домовленості.

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«Якщо є бажання закінчити збройний конфлікт мирним шляхом, а Росія має таке бажання, ми знайдемо тих, хто має підписати відповідний документ. Було б бажання. Це дуже важливе, але це все ж юридичне питання», — заявив він.

Водночас господар Кремля припустив, що міг би сказати українській стороні в разі завершення бойових дій.

«Що стосується того, що можна було б один одному сказати, якщо ми дійдемо до закінчення конфлікту, то щонайменше можна і треба було б сказати: „Слава Богу, що все закінчилося“», — цинічно зазначив Путін.

Заява російського президента пролунала на тлі наполегливих пропозицій українського лідера Володимира Зеленського припинити війну та сісти за стіл переговорів, які у Кремлі, однак, нахабно ігнорують.

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Нагадаємо, у відкритому листі президент України Володимир Зеленський запропонував президентові РФ Володимиру Путіну повне припинення вогню на всій лінії фронту на час проведення мирних переговорів.

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