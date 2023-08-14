Путін побоявся приїхати на форум у Москві та записав відео із субтитрами "ворожою" мовою

Путін зазвичай відвідує форум "Армія" особисто, але цьогоріч вирішив відмовитися приїхати на захід.

Російський-диктатор Володимир Путін побоявся особисто приїхати на форум "Армія-2023", який стартував 14 серпня у Москві.

Про це передають російські телеграм-канали.

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Очільник Кремля привітав учасників форуму "Армія-2023" та запропонував розвивати співпрацю у сфері ВТС через відеопослання. Цікаво, що воно супроводжувалося субтитрами на англійській мові, яку росіяни вважають "ворожою" мовою.

Як пише тг-канал "RIA_Kremlinpool", Путін зазвичай відвідує форум "Армія" особисто. Востаннє через відеозв'язок він звертався до його учасників 2020 пандемійного року.

Додамо, 14 серпня у Москві стартував міжнародний військово-технічний форум "Армія-2023" у конгресно-виставковому центрі "Патріот", на полігоні "Алабіно" та аеродромі "Кубинка". У програмі заходу беруть участь близько 1,5 тис. російських підприємств "військової машини" Росії, а також 85 іноземних компаній та організацій із 7 держав. Організатор форуму – Міноборони Росії.

Російський президент Російської Федерації Володимир Путін. ФОТО: російські тг-канали

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