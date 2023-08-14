Путін побоявся приїхати на форум у Москві та записав відео із субтитрами "ворожою" мовою

Путін зазвичай відвідує форум "Армія" особисто, але цьогоріч вирішив відмовитися приїхати на захід.
Російський-диктатор Володимир Путін побоявся особисто приїхати на форум "Армія-2023", який стартував 14 серпня у Москві.
Про це передають російські телеграм-канали.
Очільник Кремля привітав учасників форуму "Армія-2023" та запропонував розвивати співпрацю у сфері ВТС через відеопослання. Цікаво, що воно супроводжувалося субтитрами на англійській мові, яку росіяни вважають "ворожою" мовою.
Як пише тг-канал "RIA_Kremlinpool", Путін зазвичай відвідує форум "Армія" особисто. Востаннє через відеозв'язок він звертався до його учасників 2020 пандемійного року.
Додамо, 14 серпня у Москві стартував міжнародний військово-технічний форум "Армія-2023" у конгресно-виставковому центрі "Патріот", на полігоні "Алабіно" та аеродромі "Кубинка". У програмі заходу беруть участь близько 1,5 тис. російських підприємств "військової машини" Росії, а також 85 іноземних компаній та організацій із 7 держав. Організатор форуму – Міноборони Росії.
Як повідомляли раніше у ГУР, путінські еліти готові йти на контакт.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путін може зупинити війну ПРОСТО СЬОГОДНІ, але це небезпечно
Читайте також:
- Під Маріуполем сталася потужна "бавовна" у таборі окупантів – фото
- Чи готує Росія новий великий наступ: у ГУР відповіли
- Чи будуть масовані обстріли на День Незалежності – відповідь ГУР