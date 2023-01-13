Путін злякався впливу Пригожина і Кадирова: Данілов розповів, як диктатор вирішив їх прибрати

За словами Олексія Данілова, регулярна російська армія не хоче мати нічого спільного із вагнерівцями.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що президент Росії Володимир Путін злякався впливу власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та лідера Чечні Рамзана Кадирова, тож вирішив прибрати їх з інформаційного поля.

Про це Данілов розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Путін злякався впливу, який став отримувати Пригожин, впливу, який став отримувати Кадиров. Тому на сьогодні там прийнято рішення прибрати інформаційно зі всіх каналів цих людей і зараз робити опору саме на російське військо", – сказав секретар РНБО.

На його думку, усунення Пригожина та Кадирова з інформаційного поля дозволить поставити крапку у питанні їхньої популярності в російському суспільстві.

"Але я можу сказати, що історію нікуди з вами не дінемо. Ми розуміємо, хто такі вагнерівці, звідки вони взялися, в який спосіб вони на території Донецької, Луганської, інших областей творили той безлад, і сьогодні РФ дуже хочеться позбавитись цього. Це терористична організація, як і вся Росія", – наголосив Данілов.

Він зазначив, шо у США на порядку денному стоїть питання оголошення ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Секретар РНБО також повідомив, що російська армія не хоче мати нічого спільного із вагнерівцями.

Нагадаємо, напередодні в РФ замість генерала Сергія Суровікіна командувачем військами окупантів в України призначили начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Зауважимо, що Суровікін є близьким до Пригожина та Кадирова. За словами військового експерта Олега Жданова, між Пригожиним та Міноборони Росії відбувається політична боротьба. Так, хто із них зможезахопити Соледар – ті й посядуть місце біля Путіна.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що між Міноборони з одного боку та Пригожиним, Золотовим і Суровікіним з іншого боку почалася публічна бійка, що означає початок кінця.

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