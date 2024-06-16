Путін зміг сплутати карти напередодні Саміту миру: як це вплинуло на його перебіг

Інформаційна операція диктатора Росії Володимира Путіна 14 червня про нібито "готовність Росії до переговорів" на екстремальних умовах, рівнозначних капітуляції України, заплутала мету ініційованого Україною Глобального саміту миру в Швейцарії 15 червня.

Про це стверджує американський Інститут вивчення війни (ISW).

Метою саміту, за заявою Офісу президента України, було сприяння багатосторонньому діалогу для досягнення "справедливого миру ... на основі Статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН) та міжнародного права". Однак інформаційна операція Путіна 14 червня мала на меті і частково досягла успіху в саботажі саміту, переорієнтувавши міжнародну дискусію на відсутність Росії на саміті, замість того, щоб дозволити учасникам саміту продовжити роботу, спрямовану на отримання міжнародної підтримки України та зусиль України щодо залучення широкої міжнародної спільноти до припинення війни.

"Путін спеціально виклав свої вимоги щодо "мирних" переговорів в Україні за день до початку Глобального саміту миру, щоб підірвати підтримку Заходом законних вимог України до Росії і відвернути увагу від завдання досягнення міжнародного консенсусу щодо того, як не допустити несправедливої перемоги Росії в її незаконній агресивній війні", - йдеться в аналізі ISW.

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Повторно сформульовані Путіним передумови "мирних" переговорів включають визнання незаконної анексії Росією окупованих і контрольованих Україною територій, згоду України на демілітаризацію, так звану "денацифікацію" (повалення нинішнього українського уряду і заміну його проросійськими маріонетками), а також згоду України відмовитися від спроб приєднатися до будь-яких зовнішніх блоків безпеки - ті самі вимоги, які він висунув перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році і які він послідовно повторював протягом усієї війни.

Тому заява Путіна про те, що він відкритий до будь-яких "переговорів", які не ґрунтуються на тому, що фактично є безумовною капітуляцією України, за своєю суттю вводить в оману. Двозначні заяви Путіна про його нібито "готовність до переговорів" переорієнтували міжнародний дискурс на те, що Путін, який не зацікавлений у дотриманні принципів Статуту ООН у своїй загарбницькій війні в Україні, не був запрошений на конференцію, і що відсутність Путіна на саміті є якимось внутрішнім парадоксом. Однак, на думку ISW, це не так.

Нагадаємо, що у підсумковій декларації Глобального саміту миру у Швейцарії буде вказуватись вина Росії, яка почала повномасштабну він проти України, чим спричинила масштабні людські страждання та руйнування.

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