Кремль / © Associated Press

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Сполучені Штати мають готуватися до кількох можливих сценаріїв майбутнього Росії, оскільки врегулювання війни в Україні стане лише початком подальших переговорів між Вашингтоном і Москвою.

Про це йдеться у статті Foreign Policy.

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Переговори Віткоффа, Кушнера із Києвом та Москвою поки не принесли прориву

Нещодавно США направили Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва, де вони зустрілися з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Відновлення переговорів є правильним кроком, однак дипломатія США щодо Росії залишається надто епізодичною.

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Експерти вважають, що зустрічі Віткоффа та Кушнера в Москві й Києві не призвели до прориву. Також немає ознак того, що сторони помітно просунулися щодо ключових питань.

У виданні вважають, що високорівнева «човникова дипломатія» може знову відкрити двері для переговорів, однак вона не здатна замінити стабільні офіційні канали та інституційну спроможність їх використовувати.

Війна в Україні зрештою завершиться за столом переговорів

Незалежно від того, чи дадуть результати нинішні дипломатичні зусилля, війна в Україні зрештою завершиться за столом переговорів, вважають експерти. Події на полі бою визначатимуть умови можливого припинення вогню або врегулювання, однак не зможуть замінити самі переговори.

Росії та Україні зрештою доведеться домовитися про умови, з якими обидві сторони зможуть жити. Для реалізації довготривалої угоди майже напевно знадобиться глибока та постійна участь США.

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Врегулювання війни стане лише початком

Після завершення війни в Україні Вашингтону та Москві все одно доведеться взаємодіяти з низки інших питань. Серед них — ядерні ризики та стратегічна стабільність, космічний простір, Арктика, пандемії та реагування на стихійні лиха.

При цьому йдеться не про повернення до «нормальних» відносин між США та Росією, довіру чи дружбу. Вашингтону потрібна здатність вести складні справи зі складним партнером, коли цього вимагатимуть важливі інтереси США, наголосили у виданні.

США втратили частину дипломатичних можливостей

Після більш ніж десятиліття посилення тиску та ізоляції Росії, особливо з 2014 року, Сполучені Штати втратили значну частину можливостей для ведення таких переговорів. Тому Вашингтону пропонують уже зараз відновлювати дипломатичні спроможності, необхідні для роботи з Москвою.

Передусім американській владі варто систематизувати знання досвідчених дипломатів, переговірників з питань контролю над озброєннями, військових офіцерів та інших посадовців, які роками безпосередньо спілкувалися з радянськими та російськими колегами. Йдеться про усні історії, тематичні дослідження та аналіз попередніх переговорів — не лише того, чого вдалося досягти, а й того, як саме цього досягали.

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Державний департамент, Міністерство оборони та Рада національної безпеки США можуть проводити реалістичні симуляції переговорів із урахуванням російських інституцій, посадовців, методів ведення переговорів та ланцюгів ухвалення рішень.

Для цього пропонують активніше залучати американських чиновників, які володіють російською мовою та мають регіональний досвід.

США мають краще розуміти, хто реально впливає на рішення в Росії

Експерти зазначають, що Вашингтону також радять переосмислити своє розуміння російської сторони.

Уряди союзників, діалоги «трек 1,5», академічні обміни та інші обмежені контакти можуть допомогти визначити наступне покоління російських чиновників і зрозуміти, як змінилися російські державні інституції за роки війни. Це також має допомогти відрізняти формальні посади від реального впливу та влади.

США готуються до кількох сценаріїв майбутнього Росії

Вашингтону слід бути готовим до різних варіантів розвитку подій.

Перший — Путін залишається при владі , а конфронтація Росії із Заходом продовжується або загострюється.

Другий — врегулювання війни в Україні створює вузький простір для обмеженої взаємодії між США та Росією.

Третій — зміна російського керівництва, внутрішні потрясіння або інша подія на кшталт «чорного лебедя» створюють значно більші та менш передбачувані можливості.

Кожен із цих сценаріїв вимагатиме іншої політики, але в усіх випадках США знадобиться здатність вести переговори.

Дипломатія не означає поступок Росії

Підготовка до майбутніх переговорів не є поступкою Москві. Дипломатія не повинна бути нагородою за хорошу поведінку, а переговори не означають нормалізації відносин.

США та їхні союзники протягом останнього десятиліття значно інвестували у здатність чинити тиск на Росію, обмежувати її можливості та стримувати подальшу агресію.

Однак важелі впливу мають цінність лише тоді, коли Вашингтон також знає, як перетворити їх на конкретні результати.

Переговори між Україною та РФ — останні новини

Нагадаємо, президент України Зеленський планує зустріч та переговори із Трампом у Нью-Йорку у вересні. Серед головних тем переговорів — можливе морське та енергетичне перемир’я. Глава держави наголосив, якщо Путін не погоджується на повне припинення вогню, Київ готовий обговорювати окремі домовленості щодо зернового експорту та енергетики.

Політолог-міжнародник Вадим Трюхан пояснив, що Росія блокує переговори з Україною, бо бачить слабкість єдності Заходу. За словами експерта, росіяни почуваються «на коні», бо при владі у США перебуває «абсолютно неадекватна людина».

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