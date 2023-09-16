Путін змінив 12 воєначальників за час війни: у WP проаналізували страхи диктатора

Ті, яких глава Кремля вирішує замінити, зникають, або загадковим образом помирають.

Російський президент Володимир Путін за час війни проти України змінив уже 12 воєначальників російської армії. Диктатор боїться, що вони загрожують його життю.

Про це пише Washington Post.

У матеріалі йдеться, що така кадрова чистка у лавах російської армії свідчить про консолідацію серед російського командування, яке об'єдналося навколо Путіна.

Ті, яких глава Кремля вирішує замінити, зникають, або загадковим образом помирають.

Загибель Пригожина

Для прикладу, за день до загибелі ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина, Путін звільнив з посади глави військово-повітряних сил Росії.

"Після цього диктатор разом з головнокомандувачем армії Росії Герасімовим та очільником міноборони Росії Шойгу показово відвідав штаб у Ростові-на-Дону, у якому було одне з вогнищ заколоту Пригожина. Меседж цього візиту полягав у тому, що Шойгу та Герасимов залишаються головними, втілюючи інтереси Путіна", - йдеться у повідомленні.

Як стверджують західні аналітики, загибель Вагнера, звільнення та зникнення регулярних російських військових командирів підкреслюють відсутність довіри Путіна до його військового керівництва.

Невдоволення Путіна зростає

"Побоюючись зради, російський лідер віддав перевагу лояльності над компетентністю, і він терпів внутрішні чвари, які погіршили його військову машину", - пише видання.

Ще одна гучна відставка генерала Івана Попова, який піддав критиці міністерство оборони країни-агресорки. Зокрема, його перенаправили до Сирії, викликавши гнів багатьох провоєнних російських блогерів.

Під невдоволення Путіна потрапив і генерал-полковник Михайло Мізінцев, якого було звільнено у квітні 2023 року, а потім він приєднався до вагнерівців, ніхто не бачив після заколоту.

За даними видання, від початку вторгнення Росії в Україну з посад було усунено щонайменше 12 високопоставлених воєначальників.

Чи усуне диктатор Шойгу

Старший політичний помічник ув’язненого російського політика Олексія Навального Леонід Волков, заявив, що у Путіна немає іншого вибору, окрім як залишити Шойгу головним.

"Це чоловік пояснив тим, що більш талановитий міністр оборони становив би загрозу для президента, особливо якщо йому вдасться переломити війну. на користь Росії", - вказано у повідомленні.

Він продовжує, що Шойгу незмінний, оскільки дуже цікавий. Тому міняти його чи ще когось гіршого для Путіна не має сенсу.

"А міняти його на когось кращого і того, хто досягне успіху, надто небезпечно", - каже помічник Навального.

На заслання до Сирії

Туди Путін уже відправив опальних генералів Андрєя Сердюкова, Алєксандра Чайко та Сєргєя Киселя.

Сергій Марков, пов’язаний із Кремлем політичний консультант, сказав, що усунення Попова свідчить про безперервні розколи в армії та широке невдоволення серед вищого керівництва.

Попри це, експерти зазначають, такий перебіг подій не призведе в російському керівництві сам по собі не призведе до поразки.

Експертка із російських військових в організації Rand Corp Дара Масікот наголосила, що однією з проблем, яка, здається, залишається поза увагою, є погіршення морального стану російських військ на фронті.

"Ефект цього полягає в тому, що ми побачимо більше спотворень у ланцюжку командування, де ті, хто сидить у Москві, насправді не розуміють, де розташовані слабкі місця на їхній лінії фронту", – сказала вона.

Додамо, що Росія стає дедалі залежнішою від "ненадійних гравців" через західні санкції та дипломатичний тиск.

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