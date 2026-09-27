Путін змінився: експерт шокував новою заявою про очільника Кремля

Володимир Путін / © Associated Press

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Останніми днями російський президент Володимир Путін змінив риторику. Тепер це вже не той «переляканий Путін зразка 9 травня», а жорсткий і самовпевнений диктатор, який знову відчуває силу.

Про це пише політичний експерт Вадим Денисенко.

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Путін знову відчуває силу

За словами Денисенка, Путін за своєю натурою боягуз, і коли він відчуває силу, то ніколи не йде в бій. Він втікає в куточок і мовчки чекає. Таким, на думку експерта, він був більшу частину 2026 року.

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«Але протягом останнього місяця він почав активно вилазити зі свого кутка», — зазначає Денисенко.

Чому змінилася оцінка ситуації

За останній час, на думку експерта, відбулося кілька кардинальних змін. Зокрема, стало зрозуміло, що Україні не вистачатиме ракет для Patriot і вона не отримає їх у достатній кількості. На тлі відсутності можливості збивати реактивні «шахеди» це кардинально змінює ситуацію з війною в тилу.

«І все це помножено на бюджетну кризу, зупинку цілого ряду галузей та критичну ситуацію з експортом», — пише Денисенко.

Окремо він згадує корупційні скандали та перспективу обмеження європейського фінансування після виборів у Франції та можливих виборів у Німеччині.

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На думку експерта, висновок Путіна з цієї ситуації полягає в тому, що найближчими місяцями в Україні може посипатися тил.

«Скоро буде зроблено щось типу держперевороту і Україна розвалиться не на фронті, а в тилу», — вважає Денисенко.

Путін не бачить зовнішнього тиску на Росію

Ще одним фактором Денисенко називає зустріч Трампа та Сі. За його словами, вона показала, що найближчим часом на Росію не буде зовнішнього тиску. Експерт називає це ключовою зовнішньою перемогою російської дипломатії.

«Путін давно мислить короткими часовими лагами. Його час планування — це час зимового чи літнього наступу. Тобто 3–6 місяців. І зараз в горизонті 3 місяці ніяких зовнішніх проблем він не бачить», — пише Денисенко.

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Війна на Близькому Сході та російська нафта

Окремо експерт звертає увагу на ситуацію на Близькому Сході та частковий параліч нафтового комплексу Саудівської Аравії. За його оцінкою, це робить російську нафту майже незамінною, доки ситуацію з Іраном не буде вирішено.

«А вона, схоже, в найближчі місяці вирішена не буде», — зазначає Денисенко.

Економічні проблеми Росії

Щодо внутрішньої ситуації в Росії, де, за словами Денисенка, є серйозні проблеми з економікою, експерт звертає увагу на заяви Путіна після виборів.

За його словами, Путін заявив, що Росія відновила все, що Україна знищила.

«Це абсолютна дурниця, але цей наратив я зараз читаю так: не розказуйте мені про проблеми в економіці. Це мене не хвилює, а значить, цього нема», — пише Денисенко.

Він також зазначає, що низка податкових новацій, які найближчим часом буде ухвалено, разом із загрозами націоналізації свідчить про продовження ще більшого закручування гайок у системі.

«І поки ФСБ виконує всі доручення, система буде триматися», — вважає експерт.

Дрони та підпали в ЄС можуть стати новою нормою

Щодо атак на країни ЄС, Денисенко пише, що дрони та підпали можуть стати новою нормою.

«РФ кожен раз будуть дивитися, як далеко можна зайти», — зазначає він.

На його думку, головна проблема тут навіть не ЄС, а Китай і США. Путін хоче бути з ними на рівних і вважає, що атаки на ЄС можуть змусити Китай та США звертати на нього більше уваги.

Водночас Денисенко зазначає, що залишається при думці: найближчим часом, щонайменше до 4 листопада, коли пройдуть вибори в США, прямої агресії проти однієї з країн Балтії не буде.

«Хоча на відміну від літа ризики різко зростають», — додає експерт.

Що потрібно Україні

Щодо України, Денисенко називає три глобальні завдання.

Перше — вистояти й не пересваритися остаточно.

Друге — знайти протидію реактивним дронам і наростити спроможності власних ракетних ударів.

Третє — змінити підходи до дипломатії.

За словами експерта, переговори у форматі Україна — Росія — США себе остаточно вичерпали.

«Без зовнішнього тиску Путін не піде ні на які домовленості», — пише Денисенко.

На його думку, продовжуючи грати в гру, що переговори за посередництва США існують, Україна сама краде в себе дорогоцінний час.

«Нам потрібно створювати нову переговорну коаліцію. І для цього, напевне, треба щось міняти в групі відповідальних за зовнішню політику», — підсумовує експерт.

Чи завершиться війна найближчим часом — останні прогнози

Нагадаємо, російський політолог Андрій Колесников вважає, що Володимир Путін переходить до нового етапу протистояння із Заходом та Україною, тому не варто очікувати швидкого завершення війни.

Професор стратегічних досліджень Університету Флориди та старший науковий співробітник Атлантичної ради у Вашингтоні Ендрю Міхта припустив, що цьогорічна зима може стати вирішальною для України.

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