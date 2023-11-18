Путін змирився, що він "Невський XXI століття", який продав Росію Китаю — політолог

Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський вважає, що російський диктатор Путін вже давно змирився з тим, що Росія стала повністю залежною від Китаю

Таку думку він висловив у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Китай розраховував на безпрограшність стосовно Росії. На Близькому Сході він усе програв у спробах протиставити себе США. З Росією в нього була безпрограшна гра. Якщо Путіну вдалася б його агресія – Пекін отримав би Тайвань за повної дискредитації Сполучених Штатів, а зараз він фактично отримує Сибір. Поразка у війні зробила Путіна васалом, він сам це чудово розуміє. Дивовижною була промова Путіна в Пекіні перед російськими журналістами: він просто як жалюгідний васал Сі розповідав з величезним пієтетом, як Сі особисто з ним обідав кілька годин у своєму покої", - сказав Піонтковський.

Політолог переконаний, що Росія давно стала повністю залежною від Китаю.

"А наступного дня він гордовито назвав себе Олександром Невським – тим, який приїздив лизати черевика монгольського хана, щоб протистояти Заходу і не віддати свою душу західним варварам. Путін уже погодився, що він “Невський XXI століття”, який продав Росію Китаю", - наголосив він.

Зазначимо, американський політтехнолог та політолог Джейсон Смарт впевнений, що для Путіна все стає дедалі гірше. Зокрема, новина про зустріч Байдена та Сі для Росії також не стала гарною. Кремлівський диктатор як ніколи сподівався на допомогу Китаю, але там продемонстрували, що не готові її надавати.

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