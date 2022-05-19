Путін зможе створювати свої адміністрації на окупованих територіях України: до Держдуми внесли законопроєкт

Путін зможе створювати свої адміністрації на окупованих територіях України: до Держдуми внесли законопроєкт

Російські депутати внесли до Держдуми законопроєкт, який розширить повноваження президента і дозволить Путіну створювати тимчасові адміністрації за межами Росії.

Слід зазначити, що у Кремлі до цього заявляли, що нібито не збираютья окупувати українські території.

Про це повідомляє "Медуза".

"Ми даємо повноваження верховному головнокомандувачу РФ, президенту Росії у разі потреби створювати такі цивільні адміністрації, по суті, тимчасові органи виконавчої влади для вирішення всіх необхідних завдань", - зазначив автор законопроєкту.

Зазначається, що ініціаторами відповідного законопроєкту про тимчасові цивільні адміністрації на захоплених територіях України стали депутати "Справедливої ​​Росії - За правду" на чолі із Сергієм Мирновим.

Нагадаємо, від 20 травня так звана "народна адміністрація" Енергодара, яку створив депутат-колаборант Андрій Шевчик, планує зобов’язати всіх підприємців підписати з ними договори і отримати "ліцензії" для роботи.

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