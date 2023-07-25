Путін знав про заколот Пригожина, але коли він почався, то був "паралізований" - WP

За словами українських та інших європейських силовиків, коли почалося повстання "вагнерівців", Путін був "паралізований".

Російський президент Володимир Путін за 2-3 дні знав, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готує можливий заколот у РФ. Про це його попередилил російські служби безпеки, але коли він почався, то очільник Кремля був "паралізований".

Про це повідомляє західна розвідки, якими поділився The Washington Post.

За словами українських та інших європейських силовиків, коли почалося повстання "вагнерівців", Путін був "паралізований і не міг діяти рішуче". Більшу частину доби він не давав своїм силовикам та спецслужбам жодниж розпоряджень, як діяти.

"Було вжито заходів для посилення безпеки на кількох стратегічних об’єктах, зокрема в Кремлі, де було збільшено чисельність президентської охорони та роздано більше зброї, але в іншому випадку жодних дій не було", - заявили чиновники.

"У Путіна був час, щоб прийняти рішення ліквідувати заколот і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях... Був абсолютний жах і розгубленість. Вони довго не знали, як реагувати", - сказав один із чиновників європейської безпеки, який говорив на умовах анонімності.

"Ця розповідь про протистояння, підтверджена офіційними особами західних урядів, дає найдетальніший погляд на параліч і безлад усередині Кремля в перші години найсерйознішого виклику 23-річному президентству Путіна. . Схоже, це також викриває страх Путіна прямо протистояти полководцю, який протягом десятиліття отримав підтримку в російській системі безпеки", - пишуть журналісти видання.

Як повідомляли раніше в Інституті вивчення війни, Путін хоче зберегти ПВК "Вагнер", але без Пригожина.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Повстання може повторитися. Путін більше НІХТО - об нього можна витерти ноги

Читайте також: