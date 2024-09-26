"Путін знає, що буде проклятий": Дуда відреагував, на чергові ядерні погрози кремлівського диктатора

На думку польського президента у погрозах Путіна не було нічого нового.

Путін та його генерали добре знають, що перший, хто завдасть ядерного удару, буде проклятий.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю TVN.

Так польський президент відреагував на чергові погрози Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в разі масованого нападу на РФ, які кремлівський диктатор озвучив напередодні ввечері.

"Якщо дивитися на це холодно і без паніки, то треба чітко сказати: це [заяви Путіна – ред.] повторює те, що вже багато років написано в російській військовій доктрині, що Росія залишає за собою право використовувати всі засоби, зокрема ядерні, які, звичайно, знаходяться в її розпорядженні, у разі загрози для Росії", – сказав Дуда.

Він підкреслив, що у заяві Путіна про зміну російської військової доктрини "немає нічого нового".

"Однак Володимир Путін також чудово розуміє, як і його генерали, що той, хто першим застосує ядерну зброю, буде проклятий. Вони ніколи не зможуть уникнути цієї відповідальності, якщо застосують ядерну зброю. Навіть найменшою мірою. Ніколи. Світ ніколи їх не пробачить", – наголосив президент Польщі.

Напередодні Анджей Дуда заявив, що ризик атаки росіян на українські АЕС реально існує. Якщо така атака відбудеться, Польщі потрібно буде негайно втрутитися.

Нагадаємо, у середу, 25 вересня, Путін вперше публічно провів нараду Ради безпеки щодо ядерного стримування. Під час промови Путін перелічив умови, за яких Росія нібито готова завдати ядерного удару.

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