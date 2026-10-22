Путін знайшов "генетичний доказ" для своєї теорії про українців — що заявив про землі і народ

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що окуповані РФ українські території нібито є «історичними землями Росії», а також звинуватив Київ у небажанні припиняти війну. За його словами, Москва не хоче воювати з Україною, однак усі цілі так званої «спеціальної воєнної операції» будуть досягнуті.

Такі заяви Путіна оприлюднили пропагандистські росЗМІ.

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Путін вкотре заявив про «історичні землі Росії»

Російський президент назвав недоречними розмови Києва про територіальні втрати, стверджуючи, що жителі Донбасу та Новоросії нібито проголосували за возз’єднання з РФ.

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«Втрачені Києвом землі — це не „їхня територія“, а історичні землі Росії», — заявив він.

Путін також стверджував, що жителі цих регіонів нібито підтримали приєднання до РФ.

Путін звинуватив Україну у продовженні війни

Очільник Кремля заявив, що Росія нібито не прагне воювати з Україною, а відповідальність за продовження бойових дій поклав на українську владу.

«Росія не хоче з Україною воювати, воювати хоче Київ», — сказав він.

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За словами Путіна, Москва раніше пропонувала Україні допомогти домовитися з Донбасом, однак Київ нібито обрав воєнний шлях.

«Київ сам вибрав воювати — будь ласка», — заявив він.

Російський президент також стверджував, що війна проти РФ з метою її ослаблення «не може бути національною ідеєю навіть для України».

Результати «генетичних досліджень» від Путіна

Також традиційно кремлівський керівник заявив, що росіяни й українці — «один народ», вкотре озвучивши тезу про нібито їхнє спільне походження.

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«Останні генетичні дослідження показують, що росіяни й українці — один народ», — заявив він.

Диктатор пообіцяв досягти всіх цілей війни

Наприкінці своїх заяв російський президент запевнив, що Москва продовжуватиме домагатися поставлених цілей у війні проти України.

«Росія вирішить свої завдання, усі цілі СВО будуть досягнуті», — заявив Путін.

Зазначимо, що такі заяви є частиною кремлівської пропаганди, зокрема щодо окупованих українських територій. Російські псевдореферендуми там не визнаються Україною та міжнародною спільнотою.

Нагадаємо, того ж дня, коли кремлівський очільник Володимир Путін проголошував свою промову, його армія вкотре атакувала дроном житловий будинок у Житомирі. Серед поранених — двоє дітей.

Раніше російські окупанти атакували безпілотниками Рівненську область та влучили по закладу торговельної мережі «Метро», а також завдали ударів по ринку в Лозовій Харківської області. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще 34 постраждало.

Також Росія вкотре завдала масованого удару по Києву. Атака відбулася одразу після того, як президент США Дональд Трамп знову заговорив про можливість миру в Україні.

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