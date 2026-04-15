Путін знайшов несподівану причину провалу російської економіки

Президент РФ Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін визнав падіння російської економіки у перші два місяці цього року, але зробив припущення, що причиною цього став календар і погода.

Про це господар Кремля заявив на нараді з економічним блоком уряду.

За його словами, у державі-агресорці два місяці поспіль знижується «економічна динаміка».

«Загалом за січень-лютий ВВП скоротився на 1,8 відсотка. У мінусі опинилися обробні галузі та промислове виробництво в цілому, а також такий важливий системно значущий напрямок як будівництво», — говорив Путін, дивлячись у папірець.

Водночас президент РФ глибокодумно припустив, що причиною зниження російського ВВП можуть бути «календарні, погодні, так звані сезонні фактори».

«Я вже говорив на минулій нараді, ми це добре знаємо, у січні поточного року на два дні робочі було менше, ніж минулого року, у лютому — на один робочий день менше», — сказав він.

Путін також визнав, що ділову активність у державі-агресорці визначають «не лише» згадані ним чинники. Але він не став уточнювати, що саме мав на увазі.

Від присутніх на нараді голови Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної, міністра фінансів Антона Силуанова та помічника президента Максима Орешкіна господар Кремля зажадав детальних доповідей про стан економіки та причини погіршення макроекономічних показників.

«Розраховую сьогодні почути докладні доповіді про поточну ситуацію в економіці, про те, чому траєкторія макропоказників поки що перебуває нижче за очікування, причому нижче за очікування не тільки експертів, аналітиків, а й прогнозів самого уряду, а також Центрального банку Росії», — суворо пробурмотів Путін.

Нагадаємо, станом на квітень 2026 року дефіцит бюджету держави-агресорки перевищив річний план. Попри те, що РФ змогла заробляти на нафті доволі довго у період загострення конфлікту в Ірані.

Як стало відомо ТСН.ua із джерел у політичних колах, санкції США проти російської нафти знову діють у повному обсязі після тимчасового послаблення у березні.