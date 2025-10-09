Путін знайшов "відмазку" перед Алієвим за збиття азербайджанского літака

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

У четвер, 9 жовтня, на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим російський президент Володимир Путін виправдовувався за збиття азербайджанського пасажирського літака, який летів до Грозного.

Заяви господаря Кремля цитують російські пропагандисти.

За словами Путіна, однією з причин «авіакатастрофи» літака авіакомпанії AZAL був український безпілотник, який перебував у повітряному просторі Росії.

«Зараз загалом можна говорити про причини цієї трагедії, цієї катастрофи. Вона пов’язана із кількома обставинами. Перше полягає в тому, що [в небі] перебував український безпілотник, зокрема три таких безпілотники перетнули кордон Російської Федерації вночі в день трагедії», — знайшов «відмазку» російський президент.

При цьому Путін визнав, що по пасажирському літаку, який летів із Баку до Грозного, було завдано удару із російської системи ППО. Однак, навіть тут він вигадав абсурдне пояснення, щоб применшити провину.

За словами господаря Кремля, дві російські ракети, випущені системою ППО, не уразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів.

«Якби це сталося, [літак] упав би на місці. [Ракети] вибухнули з різних причин за кілька метрів, десь приблизно від десяти метрів», — сказав російський президент.

Як зазначає азербайджанське видання Azerbaijani Armed Forces, абсурдність такого пояснення полягає в тому, що ракети ППО не повинні безпосередньо влучати у повітряну ціль, а саме вибухати поряд, щоб знищити її елементами ураженнями, якими вона накриває задану ціль.

Путін запевнив, що про причини аварії літака AZAL, які він озвучив Алієву, його поінформували буквально позавчора.

Як відомо пасажирський літак «Азербайджанських авіаліній», який летів до столиці Чечні, упав у Казахстані 25 грудня 2024 року. У Мережі одразу з’явилися кадри з хвостовою частиною літака, на якій було видно отвори, характерні для ураження засобами ППО.

Того ж дня, коли росіяни збили літак AZAL, азербайджанські аналітики припустили, що його було уражено російським зенітно-ракетним комплексом «Панцир-С1».

Нагадаємо, нещодавно азербайджанські ЗМІ опублікували анонімний лист, який містить пояснювальну записку капітана ППО з Грозного. У документі стверджується, що російські військові відкрили вогонь по пасажирському літаку AZAL за наказом, отриманим по телефону.