Путін знайшов "золоту рибку" для фінансування війни проти України: подробиці

Поки Захід посилює санкції проти Росії, Кремль знайшов нове джерело прибутку в океанічних глибинах Західної Африки. Незаконний вилов риби приносить Москві мільярди, які прямо спрямовуються на фінансування війни проти України.

Про це пише Onet із посилання на експертів військового журналу ADF, що видається Командуванням США в Африці.

Російські риболовецькі траулери у великих масштабах ведуть незаконний промисел у водах Західної Африки. За оцінками експертів, втрати для економік прибережних держав сягають мільярдів доларів, а вторговані кошти можуть використовуватися Росією для обходу санкцій та фінансування війни проти України. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) зазначає, що понад половина рибних запасів у цьому регіоні вже перебуває під загрозою виснаження.

Як підкреслює ADF, прибутки від такого вилову потрібні Росії, що перебуває під західними обмеженнями, для продовження бойових дій проти України.

Раніше Москву звинувачували у надмірному вилові в Балтійському та Чорному морях, а також в Арктиці. Тепер, за даними фахівців, аналогічна хижацька практика застосовується у водах Африки. Щороку континент втрачає приблизно 11,2 млрд дол. через незаконний вилов, з яких 9,4 млрд припадає саме на країни Західної Африки.

Росія серед лідерів за масштабами незаконного вилову риби

Відповідно до Індексу ризику незаконного, незадекларованого та нерегульованого рибальства (IUU), Росія стабільно перебуває серед держав, які найчастіше фігурують у звинуваченнях щодо нелегального вилову, поступаючись лише Китаю.

«Як ми вже бачили у випадку із золотом та іншими корисними копалинами, діамантами, а певною мірою також нафтою й газом, Росія бачить можливість розширити вилов у виключних економічних зонах африканських країн», — заявив у торік у листопаді агентству Bloomberg старший дослідник Університету Меріленду в Коледж-Парку та експерт із російського впливу в Африці Джозеф Сігл.

Угоди РФ та економічні втрати африканських країн

У грудні 2025 року Росія уклала риболовецьку угоду з Марокко. За оцінками, ця держава щороку недоотримує близько 500 млн дол. через незаконну експлуатацію морських ресурсів. Попередня домовленість передбачала доступ 10 російських траулерів до марокканських вод із квотою на вилов 140 тис. т дрібної риби, зокрема сардин і скумбрії. Натомість Москва, за інформацією журналу Seafood Source, сплачувала 7 млн дол. щорічно.

У Сьєрра-Леоне, яка втрачає приблизно 50 млн дол. на рік через незаконний вилов, Росія отримала право на щорічний вилов до 40 тис. т риби.

Крім Марокко та Сьєрра-Леоне, російські судна здійснюють промисел у водах Анголи, Гвінеї-Бісау, Мавританії, Намібії, Нігерії та Сенегалу.

Загроза для морських екосистем

За інформацією FAO, понад половина рибних запасів у зоні від Гібралтарської протоки до гирла річки Конго в Демократичній Республіці Конго — де працюють російські траулери — вже перебуває у стані біологічної нестійкості.

Експерти, на яких посилається журнал ADF, наголошують, що зростання інтересу Росії до африканських морських ресурсів лише посилить проблему їхнього виснаження.

Російські траулери, як і деякі китайські судна, пов’язують із незаконним виловом, нелегальним перевантаженням риби просто в морі з метою приховування її походження, регулярним вимкненням систем ідентифікації під час промислу та надмірним виловом рідкісних і вразливих видів.

Окрім Африки, флот, пов’язаний із Кремлем, фіксують у незаконній діяльності також у водах Аляски, Антарктики, Північного Льодовитого океану, Японії та Південної Кореї.

Через війну на РФ насувається масштабна криза

До слова, за інформацією Bloomberg, через економічне охолодження, рекордні ставки та величезні витрати на війну (38% бюджету) російські компанії масово просять у держави пільг та субсидій. Металурги хочуть скасування акцизів, а залізниця — мільярдної допомоги для покриття боргів. Журналісти та експерти зазначають, що ресурсів на всіх не вистачить, тому уряд перекладає ризики на банки, чиї прибутки вже впали на 8%. На початку 2026 року індекс промисловості став від’ємним, інфляція перевищує 4%, а регіони опинилися у фінансовому тупику через дефіцит бюджетів.

Зауважимо, на Мюнхенській конференції міністр оборони Британії Джон Гілі запропонував країнам Об’єднаних експедиційних сил (JEF) силоміць захоплювати танкери «тіньового флоту» РФ, щоб перекрити фінансування війни проти України. Командувач Річард Найтон представив варіанти спільних операцій за прикладом США, проте частина союзників побоюється ескалації. Наразі остаточного рішення щодо 1500 підсанкційних суден немає, але Естонія підтвердила готовність учасників до активніших дій.