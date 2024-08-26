"Путін зникне зі своєю елітою": у Зеленського відповіли, які процеси запустила операція на Курщині

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому зараз росіяни не встають на захист своєї країни і відповів, чи станеться це у майбутньому.

Курська операція запустила процеси, які підштовхнули росіян до усвідомлення неможливості очільника Кремля Володимира Путіна ухвалювати важливі та оперативні рішення. Вони також розуміють, що світ не ставиться з повагою до РФ.

По це йшлося у розмові радника голови Офісу президента Михайла Подоляка з "24 Каналом".

Він пояснив, чому російські громадяни не збираються захищати свою країну. Поки вони не готові до бунтів, однак це станеться невдовзі, в результаті чого Путін просто зникне через неможливість утримати владу.

За словами радника голови Офісу президента, росіяни не сприймають російського диктатора як людину, яка може вирішити серйозні питання, адже в РФ діє класична авторитарна вертикаль. За цією системою росіяни бояться, але водночас їм байдуже.

"Росіяни живуть у "таборі", де не сприймаються протести, національних цінностей та бажання захищати свою країну у цих людей, на відміну від України, немає. Курська операція не є швидким процесом, в результаті якої вже завтра в Росії могли б відбуватись бунти та падати рейтинг Путіна. В авторитарній країні рейтинг для диктатора ніщо, коли він має силу влади. Путін вважає, що він має силову вертикаль, але вона в нього не настільки потужна. Тогорічний бунт вагнерівців цьому доказ, росіяни не чинили спротив та підтримували Прігожина", – пояснив Подоляк.

Так само і сьогодні, росіяни в Курській області усвідомлюють, що їхня країна є ініціатором війни й вона повернулась до них іншим боком. Саме тому населення країни-агресора не буде вставати на захист Росії.

До великої війни в Україні росіяни могли вільно пересуватись світом, вони вели бізнес та купували нерухомість. Сьогодні до них вже не ставляться з повагою, ситуація погіршується, а санкції продовжують працювати.

"Це запущені процеси, які призведуть до соціальної катастрофи. Курська операція має надати їм прискорення. Росія поки що не готова до революції, там немає лідерів для альтернативи Путіна. Ця країна невдовзі пройде через брутальний бунт і Путін зникне зі своєю елітою", – підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла, як світу позбавитися диктатора Путіна.

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