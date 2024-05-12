Путін знімає Шойгу з посади міністра оборони РФ: хто його замінить

Російський диктатор Володимир Путін вирішив призначити нового міністра оборони замість чинного голови відомства Сергія Шойгу.

Про це передає пресслужба так званої "Ради Федерації" РФ.

Замість Шойгу Путін запропонував призначити міністром оборони Андрія Бєлоусова.

Водночас, начальник Генштабу армії окупантів Валерій Герасимов продовжить свою діяльність, заявив речник диктатора Дмитро Пєсков.

Натомість Путін призначив Шойгу секретарем ради безпеки РФ. На цій посаді він займе місце звільненого з посади Миколи Патрушева – якого називали конкурентом Путіна і потенційним заколотником, що може скинути главу Кремля з "трону".

Водночас, підвищення отримав син Миколи Патрушева Дмитро. З міністра сільського господарства Патрушев-молодший "доріс" до посади віцепрем'єра.

Що відомо про нового міністра оборони РФ

До цього часу 65-річний Андрій Бєлоусов обіймав посаду першого заступника голови уряду країни-агресорки. На цю посаду його було призначено у січні 2020 року.

Як пише російська служба "Радіо Свободи", Бєлоусова називали куратором економічного блоку в уряді. ЗМІ повідомляли про його нібито конфлікти з економічними міністерствами та Центробанком. За інформацією видання, Бєлоусов – спадковий економіст. Його батько брав участь у розробці Косигінської реформи, яка намагалася запровадити у радянську економіку елементи ринкових механізмів.

Бєлоусов також був міністром економічного розвитку Росії у 2012–2013 роках.

Путін і Бєлоусов у 2016 році / Фото: ТАСС

З 2022 року він перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та низки інших держав.

Раніше за звинуваченням у отриманні хабара розміром 1 млрд рублів було арештовано заступника Шойгу, мільйонера Тимура Іванова, що відповідав за державні закупівлі та капітальне будівництво.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що Шойгу стане "наступним" після затримання його заступника.

На думку аналітиків ISW, Путін хоче покарати Шойгу за нездатність досягти цілей у війні в Україні.

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