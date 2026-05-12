Путін знову лякає світ ядерним ударом та розмахує "Орешніком"

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін вкотре вдався до ядерних погроз, оголосивши про розгортання нових ракетних комплексів.

Про це повідомляє Clash Report.

Очільник Кремля відкрито пригрозив світу можливістю використання ядерних зарядів на нових носіях.

Реклама

«На чергування поставлено ракетний комплекс середньої дальності наземного базування „Орешнік“, який також може бути оснащений ядерними боєголовками», — заявив Путін.

Диктатор також повідомив про роботу Росії над розширенням арсеналу тактичної зброї. Він додав, що розробка двох комплексів із малими ядерними зарядами вже вийшла на фінальну стадію. Проте жодних технічних подробиць не надав. Традиційно для своєї маніпулятивної риторики, російський очільник спробував пояснити нарощування озброєнь подіями двадцятирічної давнини.

«Росія переживала дуже складний період своєї історії. Але після виходу Сполучених Штатів із договору про протиракетну оборону у 2002 році ми були змушені — хочу це підкреслити — змушені замислитися над забезпеченням своєї стратегічної безпеки в умовах нової реальності та необхідності збереження стратегічного балансу сил, паритету», — запевняв Путін.

Читайте також Путін запропонував Трампу неочікуване рішення щодо війни в Україні — подробиці

Він вкотре підкреслив, що Росія нібито створює зброю, якій «аналогов нєт» у світі.

Реклама

«Саме тому я ще раз підкреслюю це. У Росії було розпочато роботи зі створення перспективних комплексів, що не мають світових аналогів і забезпечують гарантоване подолання існуючих та перспективних систем протиракетної оборони», — стверджував він.

Наостанок диктатор підтвердив, що агресор не збирається зупиняти ядерні розробки.

«Ми поетапно реалізуємо прийняту у зв’язку з цим програму розвитку ядерних сил», — заявив Путін.

Крім того, очільник Кремля нафантазував про можливості ракети «Сармат», запевняючи, що дальність її польоту нібито здатна перевищити 35 000 кілометрів.

Реклама

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що готові до зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та українского лідера Володимира Зеленського.

Також Путін натякнув на завершення війни в Україні, проте ISW застерігає від ілюзій. Російська верхівка не відмовляється від стратегічних цілей щодо захоплення України та продовжує висувати неприйнятні умови для переговорів.

До слова, Володимир Путін зробив несподівану заяву про «завершення» війни в Україні після провального параду. Російський диктатор знову пофантазував про перебіг бойових дій.

Новини партнерів