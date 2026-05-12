Путін знову лякає світ: Міноборони РФ похвалилося випробуванням міжконтинентальної ракети

Російська балістична ракета «Сармат»

У Кремлі вирішили знову нагадати про себе у єдиний доступний їм спосіб — брязканням зброєю масового знищення. Російські пропагандисти радісно поширили кадри нового випробування важкого ракетного комплексу «Сармат».

Про це пишуть російські ЗМІ.

Запуск «Сармата» та фантазії про дальність

Як заявив командувач Ракетних військ стратегічного призначення РФ Сергій Каракаєв, запуск новітньої рідинної міжконтинентальної балістичної ракети нібито пройшов успішно. За планами окупантів, перший полк, озброєний цими ракетами, незабаром заступить на бойове чергування в Ужурському з’єднанні. Росіяни стверджують, що «Сармат» значно перевершує свого попередника — радянський комплекс «Воєвода» — як за дальністю, так і за можливостями прориву протиракетної оборони.

Не минулося й без традиційних перебільшень від самого Володимира Путіна. Російський диктатор пафосно заявив, що дальність польоту їхньої нової гордості може перевищувати 35 тисяч кілометрів. Ба більше, очільник Кремля запевняє, що потужність доставленого бойового заряду «Сармата» нібито вчетверо перевершує будь-який найпотужніший західний аналог.

Ядерний шантаж Путіна

Паралельно з випробуваннями «Сармата» російський диктатор вкотре вдався до відвертих ядерних погроз, оголосивши про розгортання нових ракетних комплексів. Путін відкрито пригрозив світові можливістю використання ядерних зарядів, заявивши, що на бойове чергування вже поставлено комплекс наземного базування «Орешнік». Очільник Кремля також похвалився роботою над розширенням арсеналу тактичної зброї, наголосивши, що розроблення двох комплексів із малими ядерними зарядами вийшла на фінальну стадію.

Своє маніпулятивне нарощування озброєнь він спробував виправдати подіями двадцятирічної давнини, згадавши вихід США з договору про ПРО 2002 року. Традиційно для своєї риторики диктатор стверджував, що Росія нібито створює зброю, яка не має світових аналогів і гарантовано долає наявні системи протиракетної оборони, та підтвердив, що агресор поетапно реалізує програму розвитку своїх ядерних сил і зупинятися не збирається.

