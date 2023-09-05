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Путін знову марить: диктатор заявив, що євреїв в Україні знищували не німці, а “бандерівці”

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Путін знову марить: диктатор заявив, що євреїв в Україні знищували не німці, а “бандерівці”

Володимир Путін / Associated Press

Цього разу його почало турбувати те, кого сьогоднішня влада в Україні “звела на п’єдестал шани”.

Російський диктатор Володимир Путін видав нову порцію маячні — він закликав “витягувати і показувати” те, що в Україні сьогодні “героїзують кривавих убивць” і що нібито євреїв в Україні вбивали не німці, а “бандерівці”. 

Про це інформує пропагандистське агентство ТАСС. 

“Всі ці цифри відомі, зрозумілі. Всьому світові відомо, що саме бандерівці займалися реалізацією цього потворного замислу нацистів”, — сказав Путін. 

На його думку, “треба переконливо і яскраво показувати, щоб нічого подібного не повторилося в майбутньому… Показувати, кого сьогоднішня влада Україна звела на п’єдестал шани і кого вони героїзують”.

“Потрібно зробити все для того, щоб перешкодити героїзації нацизму. А там відбувається саме це. Хто ж такі ці люди, які на знаменах сьогоднішньої влади України… Треба це показати”, — висловився Путін. 

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Дата публікації
Перегляди
284
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