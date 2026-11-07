Путін знову наривається на конфлікт із Японією: Кремль продовжує "віджимати" активи JTI

Путін / © Associated Press

Реклама

Росія поширила «тимчасове управління» ще на три компанії японського тютюнового гіганта Japan Tobacco International (JTI). Напередодні під контроль Кремля перейшли ще чотири підприємства корпорації. Такі дії Москви обурили Японію, а акції Japan Tobacco на тлі новин обвалилися на 19,3%.

Про це свідчить указ російського президента, оприлюднений на офіційному порталі правової інформації РФ, а також повідомлення «Медіазони» та Bloomberg.

Реклама

Путін забрав ще три компанії JTI: які активи перейшли під контроль Росії

6 листопада 2026 року Володимир Путін підписав указ про запровадження «тимчасового управління» ще щодо трьох російських юридичних осіб японської корпорації Japan Tobacco International. Йдеться про компанії «Дж.Т.И. Россия», «Переславль-Табак» та «Дж.Т.И. Инновационные Продукты».

Реклама

Як повідомляє «Інтерфакс», ці підприємства виконували функції імпортерів, управлінських і холдингових структур групи JTI на російському ринку.

Це рішення стало продовженням захоплення активів японської компанії. Ще 5 листопада Кремль передав під «тимчасове управління» чотири інші юридичні особи JTI, яким належать виробничі потужності з оброблення тютюнової сировини та виготовлення сигарет у Санкт-Петербурзі, Єльці та Ростові-на-Дону.

Таким чином, під контроль російської сторони перейшли вже сім юридичних осіб, пов’язаних із японським тютюновим бізнесом. Згідно з оприлюдненими документами, активи передали російській структурі ТОВ «Промислові активи».

За оцінкою «Коммерсанта», вартість лише виробничих активів JTI, переданих під російське управління 5 листопада, сягає близько 60 млрд рублів. І це без урахування трьох юридичних осіб, які потрапили під «тимчасове управління» вже наступного дня.

Реклама

Японія вимагає від Росії повернути активи JTI: акції компанії обвалилися на 19,3%

Рішення Кремля викликало різку реакцію японської влади. Міністерство закордонних справ Японії висловило офіційний протест російському послу через передавання активів Japan Tobacco під «тимчасове управління».

Як повідомляє Bloomberg, Токіо закликає Москву негайно скасувати ці заходи та повернути майно японської компанії.

Міністр торгівлі Японії Рьосей Акадзава також заявив про «необхідність припинити втручання Росії в діяльність корпорації». До російської влади вже звернулися старші дипломатичні представники та посол Японії в РФ.

Особливого значення ситуації додає те, що японська держава володіє 37,55% акцій Japan Tobacco. Тобто захоплення активів зачіпає не лише інтереси міжнародної корпорації, а й безпосередньо японської держави.

Реклама

На тлі цих подій інвестори почали масово реагувати на ризики для бізнесу. Акції Japan Tobacco на Токійській фондовій біржі впали на 19,3%. За даними Bloomberg, це стало найбільшим одноденним падінням в історії компанії.

Російський ринок був важливим джерелом доходів для японського виробника. За оцінками аналітиків SMBC Nikko Securities, на нього припадала майже чверть операційного прибутку корпорації.

Крім того, у російських банках можуть залишатися заблокованими від 100 до 200 млрд єн коштів компанії. Це приблизно 634 млн доларів США.

Чому Путін забирає японський бізнес: можливий зв’язок із підтримкою України

Передавання японських активів під російський контроль відбувається на тлі помітного погіршення відносин між Москвою та Токіо. Однією з причин залишається багаторічна територіальна суперечка навколо Південних Курильських островів, які Росія контролює, а Японія вважає своїми.

Як повідомляє Reuters, у серпні 2026 року Володимир Путін відвідав один із цих островів, що викликало різку реакцію японської прем’єр-міністерки Санае Такаїчі. Вона назвала візит неприйнятним, після чого Москва викликала японського посла та висловила протест через заяви Токіо.

Ще одним приводом для напруження стало затримання 13 жовтня 2026 року на Сахаліні японського журналіста Юкі Імаї за підозрою у шпигунстві. За даними The Washington Post, інцидент стався на тлі погіршення двосторонніх відносин через війну в Україні та суперечку щодо Курильських островів. Японська сторона заперечила звинувачення на адресу журналіста та вимагала від Москви пояснень і доступу до затриманого.

На тлі загострення відносин із Москвою Токіо продовжує підтримувати Україну. Зокрема, 29 травня 2026 року Японія оголосила про внесок у програму НАТО PURL, наголосивши, що кошти спрямують на закупівлю нелетального обладнання для України.

Видання Al Jazeera зазначало, що дії Москви навколо Курильських островів могли бути сигналом Токіо на тлі поглиблення підтримки України. А The Straits Times, аналізуючи затримання японського журналіста, писало про можливе використання цього інциденту як інструменту тиску на японську владу.

Водночас для японського бізнесу ситуація стала тривожним сигналом. Japan Tobacco International працює в Росії від 1999 року, а після придбання активів виробника «Донський тютюн» у 2018 році ще більше зміцнила свої позиції на місцевому ринку.

Після початку повномасштабної війни компанія не пішла з Росії, хоча й оголосила про призупинення нових інвестицій та маркетингової діяльності. У 2023 році JTI вирішила продовжити роботу в країні, про що повідомляло видання New Retail.

Російський бізнес корпорації забезпечував роботою понад 4000 людей і займав значну частку місцевого ринку сигарет. Тепер компанія ризикує втратити контроль над підприємствами, у розвиток яких інвестувала десятиліттями.

Нагадаємо, відносини Москви й Токіо загострювалися й раніше через військову співпрацю Японії зі США. Зокрема, Кремль різко відреагував на плани розмістити на японській території американські ракетні комплекси Typhon під час спільних військових навчань. У Москві заявили, що такі дії створюють загрозу безпеці Росії.

Новини партнерів