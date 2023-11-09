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Путін знову не зміг вимовити ім’я та по-батькові президента Казахстану: відео

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Путін знову не зміг вимовити ім’я та по-батькові президента Казахстану: відео

Президент РФ Володимир Путін та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв / Фото: Associated Press

Російський президент назвав свого казахстанського колегу “Кемель Жомартович”.

Президент Росії Володимир Путін, перебуваючи 9 листопада з офіційним візитом у Казахстані не зміг вимовити ім’я та по-батькові президента країни Касим-Жомарта Токаєва.

Про це свідчить відео, опубліковане в Х журналістом BBC Френсісом Скарром.

Російський президент, звертаючись до свого казахстанського колеги, назвав його "Кемель Жомартович", але потім зупинився і повторив правильно - Касим-Жомарт Кемелевич.

Путіну регулярно не вдається вимовити ім'я та по-батькові президента Казахстану. Зокрема, під час цього ж візиту він назвав його “Касим-Жомартом Келемічем”. 

Але найколоритніша обмовка господаря Кремля пролунала у червні 2022 року. Виступаючи  на Петербурзькому економічному форумі, Путін назвав Токаєва скоромовкою, яка прозвучала приблизно як “Кемежам Ішемільєвіч”.

Путін знову не зміг вимовити ім’я та по-батькові президента Казахстану

Путін знову не зміг вимовити ім’я та по-батькові президента Казахстану

Нагадаємо, візит російського президента Володимира Путіна до Астани передбачає також зустріч господаря Кремля з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом та його іранським колегою Ібрагімом Раїсі.

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Дата публікації
Перегляди
286
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