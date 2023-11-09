Путін знову не зміг вимовити ім’я та по-батькові президента Казахстану: відео

Російський президент назвав свого казахстанського колегу “Кемель Жомартович”.
Президент Росії Володимир Путін, перебуваючи 9 листопада з офіційним візитом у Казахстані не зміг вимовити ім’я та по-батькові президента країни Касим-Жомарта Токаєва.
Про це свідчить відео, опубліковане в Х журналістом BBC Френсісом Скарром.
Російський президент, звертаючись до свого казахстанського колеги, назвав його "Кемель Жомартович", але потім зупинився і повторив правильно - Касим-Жомарт Кемелевич.
Путіну регулярно не вдається вимовити ім'я та по-батькові президента Казахстану. Зокрема, під час цього ж візиту він назвав його “Касим-Жомартом Келемічем”.
Але найколоритніша обмовка господаря Кремля пролунала у червні 2022 року. Виступаючи на Петербурзькому економічному форумі, Путін назвав Токаєва скоромовкою, яка прозвучала приблизно як “Кемежам Ішемільєвіч”.
Нагадаємо, візит російського президента Володимира Путіна до Астани передбачає також зустріч господаря Кремля з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом та його іранським колегою Ібрагімом Раїсі.
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