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Путін знову у пастці: між Міноборони РФ та Z-блогерами спалахнув новий скандал

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1793
Час на прочитання
3 хв
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Путін знову у пастці: між Міноборони РФ та Z-блогерами спалахнув новий скандал

Між Міноборони РФ та Z-блогерами спалахнув новий скандал

Деякі блогери знову розпочали активну критику Міноборони країни-агресора.

Після невдалої спроби заколоту керівника "вагнерівців" Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін постав перед вибором: що робити з російськими "військкорами". Один із ймовірним варіантів - цензурувати або утихомирити їх. Тим часом  серед деяких Z-блогерів спалахнула нова хвиля невдоволення.

Про це інформує ISW.

Зокрема, Z-блогери звинуватили військове керівництво у брехні про "розгром українських сил" на лівобережжі Херсонщини 1 липня.

Тож глава Кремля тепер має вирішити, чи варто ставати на бік Міноборони, або ж, можливо, врятувати свою ослаблену репутацію після так званого заколоту.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін навряд чи зацікавлений в обмеженні спільноти "військкорів", оскільки їхня підтримка у війні проти України для нього вкрай важлива. 

Попри це, Євген Пригожин також вміло використав Z-блогерів.

"Тепер Путін стоїть перед вибором: піддати цензурі чи утихомирити російських блогерів після повстання", – йдеться у звіті.

У разі, якщо диктатор має на меті зміцнити довіру до МО, він намагатиметься заборонити критику на відомство.

"Але невдачі Міноборони, боротьба та явна повсюдна нечесність можуть зробити це завдання нездійсненним", – припустили аналітики.

Тож Путін може продовжити заспокоювати військових блогерів і звинувачувати МО Росії у військових невдачах в Україні, "що набагато простіше".

"Такий курс дій може дозволити Путіну зберегти підтримку війни серед російського ультранаціоналістичного табору завдяки МО РФ. Але він також пов'язаний із ризиком для Путіна: тривалий підрив довіри до МО може дозволити іншим амбітним російським фігурам просувати свої інтереси за його рахунок, як це намагався зробити Пригожин", – зазначили в ISW.

На тлі цього деякі блогери знову розпочали активну критику Міноборони країни-агресора.

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Дата публікації
Перегляди
1793
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