Путін знову у пастці: між Міноборони РФ та Z-блогерами спалахнув новий скандал

Після невдалої спроби заколоту керівника "вагнерівців" Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін постав перед вибором: що робити з російськими "військкорами". Один із ймовірним варіантів - цензурувати або утихомирити їх. Тим часом серед деяких Z-блогерів спалахнула нова хвиля невдоволення.

Про це інформує ISW.

Зокрема, Z-блогери звинуватили військове керівництво у брехні про "розгром українських сил" на лівобережжі Херсонщини 1 липня.

Тож глава Кремля тепер має вирішити, чи варто ставати на бік Міноборони, або ж, можливо, врятувати свою ослаблену репутацію після так званого заколоту.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін навряд чи зацікавлений в обмеженні спільноти "військкорів", оскільки їхня підтримка у війні проти України для нього вкрай важлива.

Попри це, Євген Пригожин також вміло використав Z-блогерів.

"Тепер Путін стоїть перед вибором: піддати цензурі чи утихомирити російських блогерів після повстання", – йдеться у звіті.

У разі, якщо диктатор має на меті зміцнити довіру до МО, він намагатиметься заборонити критику на відомство.

"Але невдачі Міноборони, боротьба та явна повсюдна нечесність можуть зробити це завдання нездійсненним", – припустили аналітики.

Тож Путін може продовжити заспокоювати військових блогерів і звинувачувати МО Росії у військових невдачах в Україні, "що набагато простіше".