Путін знову у пастці: між Міноборони РФ та Z-блогерами спалахнув новий скандал

Деякі блогери знову розпочали активну критику Міноборони країни-агресора.
Після невдалої спроби заколоту керівника "вагнерівців" Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін постав перед вибором: що робити з російськими "військкорами". Один із ймовірним варіантів - цензурувати або утихомирити їх. Тим часом серед деяких Z-блогерів спалахнула нова хвиля невдоволення.
Про це інформує ISW.
Зокрема, Z-блогери звинуватили військове керівництво у брехні про "розгром українських сил" на лівобережжі Херсонщини 1 липня.
Тож глава Кремля тепер має вирішити, чи варто ставати на бік Міноборони, або ж, можливо, врятувати свою ослаблену репутацію після так званого заколоту.
В Інституті вивчення війни вважають, що Путін навряд чи зацікавлений в обмеженні спільноти "військкорів", оскільки їхня підтримка у війні проти України для нього вкрай важлива.
Попри це, Євген Пригожин також вміло використав Z-блогерів.
"Тепер Путін стоїть перед вибором: піддати цензурі чи утихомирити російських блогерів після повстання", – йдеться у звіті.
У разі, якщо диктатор має на меті зміцнити довіру до МО, він намагатиметься заборонити критику на відомство.
"Але невдачі Міноборони, боротьба та явна повсюдна нечесність можуть зробити це завдання нездійсненним", – припустили аналітики.
Тож Путін може продовжити заспокоювати військових блогерів і звинувачувати МО Росії у військових невдачах в Україні, "що набагато простіше".
"Такий курс дій може дозволити Путіну зберегти підтримку війни серед російського ультранаціоналістичного табору завдяки МО РФ. Але він також пов'язаний із ризиком для Путіна: тривалий підрив довіри до МО може дозволити іншим амбітним російським фігурам просувати свої інтереси за його рахунок, як це намагався зробити Пригожин", – зазначили в ISW.
На тлі цього деякі блогери знову розпочали активну критику Міноборони країни-агресора.