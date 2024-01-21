Путін знову збирається відвідати Північну Корею на запрошення Кім Чен Ина

У Кремлі підтвердили про наміри Путіна відвідати КНДР "найближчим часом".

Російський диктатор Володимир Путін під час переговорів із міністеркою закордонних справ КНДР Цой Сон Хі заявив про готовність відвідати Пхеньян у найближчий час на запрошення Кім Чен Ина.

Про це інформує Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

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Міністерка закордонних справ Північної Кореї приїжджала до Росії 15-17 січня на запрошення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

"Уряд КНДР гаряче вітає візит президента Путіна до нашої країни і готовий від щирого серця зустрічати найближчого друга корейського народу", - написали в ЦТАК.

Цікаво, що дві диктаторські країни поговорили про так званий "глобальний мир та безпеку" у світі.

"Відносини дружби та співпраці між КНДР та РФ – самостійними суверенними державами є потужною стратегічною фортецею та локомотивом у захисті глобального миру та безпеки, просуванні будівництва багатополярного світу",

Путін, який веде криваву війну проти України, " глибоку вдячність за те, що КНДР висловлює повну підтримку та солідарність із позицією уряду та народу Росії щодо "спеціальної військової операції" в Україні".

У Кремлі підтвердили про наміри Путіна відвідати КНДР "найближчим часом".

Нагадаємо, раніше у США повідомляли, що РФ продовжує обстрілювати Україну ракетами виробництва КНДР.

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