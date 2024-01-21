Путін знову збирається відвідати Північну Корею на запрошення Кім Чен Ина

У Кремлі підтвердили про наміри Путіна відвідати КНДР "найближчим часом".
Російський диктатор Володимир Путін під час переговорів із міністеркою закордонних справ КНДР Цой Сон Хі заявив про готовність відвідати Пхеньян у найближчий час на запрошення Кім Чен Ина.
Про це інформує Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
Міністерка закордонних справ Північної Кореї приїжджала до Росії 15-17 січня на запрошення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.
"Уряд КНДР гаряче вітає візит президента Путіна до нашої країни і готовий від щирого серця зустрічати найближчого друга корейського народу", - написали в ЦТАК.
Цікаво, що дві диктаторські країни поговорили про так званий "глобальний мир та безпеку" у світі.
"Відносини дружби та співпраці між КНДР та РФ – самостійними суверенними державами є потужною стратегічною фортецею та локомотивом у захисті глобального миру та безпеки, просуванні будівництва багатополярного світу",
Путін, який веде криваву війну проти України, "глибоку вдячність за те, що КНДР висловлює повну підтримку та солідарність із позицією уряду та народу Росії щодо "спеціальної військової операції" в Україні".
У Кремлі підтвердили про наміри Путіна відвідати КНДР "найближчим часом".
Нагадаємо, раніше у США повідомляли, що РФ продовжує обстрілювати Україну ракетами виробництва КНДР.
Провідні новини на сьогодні: